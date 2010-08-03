-19 KİŞİ İFADEYE ÇAĞRILDI İSTANBUL (A.A) - 02.08.2010 - ''Kamuoyunu yönlendirme amaçlı internet siteleri'' kurulduğu yönündeki iddialara ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında aralarında bazı muvazzaf askerlerin de bulunduğu 19 kişinin ifadeye çağrıldığı bildirildi. Alınan bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, kamuoyunu yönlendirme amaçlı internet siteleri kurulduğu yönündeki iddialara ilişkin soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında aralarında bazı muvazzaf askerlerin de bulunduğu 19 kişi ifadelerinin alınması amacıyla savcılığa çağrıldı.