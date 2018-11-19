19 Kasım Pazartesi DHA Spor Gündemi

TÜRKİYE - UKRAYNA MAÇINA DOĞRU
18.30 A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu ve bir futbolcusu basın toplantısında konuşacak.
19.00 A Milliler, Ukrayna maçının hazırlıklarını tamamlayacak.
AYKUT KOCAMAN İMZALIYOR
12.00 3\'üncü kez Atiker Konyaspor ile anlaşma sağlayan teknik direktör Aykut Kocaman, törenle resmi sözleşmeye imza atacak.
FENERBAHÇE
3 günlük izinden dönen sarı lacivertliler, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.
GALATASARAY
11.00 Dünü izinli geçiren sarı kırmızılılar, Atiker Konyaspor maçı hazırlıklarına devam edecek.
BEŞİKTAŞ
16.00 Siyah beyazlılar, bir günlük iznin ardından Ankaragücü mücadelesinin çalışmalarını sürdürecek.
UEFA ULUSLAR LİGİ
20.00 Andorra - Letonya
20.00 Gürcistan - Kazakistan
22.45 Almanya - Hollanda
22.45 Çek Cumhuriyeti - Slovakya
22.45 Danimarka - İrlanda Cumhuriyeti
22.45 Bulgaristan - Slovenya
22.45 Güney Kıbrıs - Norveç
22.45 Makedonya - Cebelitarık
22.45 Liechtenstein - Ermenistan