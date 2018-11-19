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Spor

19 Kasım Pazartesi DHA Spor Gündemi

TÜRKİYE - UKRAYNA MAÇINA DOĞRU 18

19 Kasım 2018 12:33

TÜRKİYE - UKRAYNA MAÇINA DOĞRU
18.30 A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu ve bir futbolcusu basın toplantısında konuşacak.
19.00 A Milliler, Ukrayna maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

AYKUT KOCAMAN İMZALIYOR
12.00 3\'üncü kez Atiker Konyaspor ile anlaşma sağlayan teknik direktör Aykut Kocaman, törenle resmi sözleşmeye imza atacak. 

FENERBAHÇE
3 günlük izinden dönen sarı lacivertliler, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

GALATASARAY
11.00 Dünü izinli geçiren sarı kırmızılılar, Atiker Konyaspor maçı hazırlıklarına devam edecek.

BEŞİKTAŞ
16.00 Siyah beyazlılar, bir günlük iznin ardından Ankaragücü mücadelesinin çalışmalarını sürdürecek.

UEFA ULUSLAR LİGİ
20.00 Andorra - Letonya  
20.00 Gürcistan - Kazakistan  
22.45 Almanya - Hollanda  
22.45 Çek Cumhuriyeti - Slovakya  
22.45 Danimarka - İrlanda Cumhuriyeti  
22.45 Bulgaristan - Slovenya  
22.45 Güney Kıbrıs - Norveç  
22.45 Makedonya - Cebelitarık  
22.45 Liechtenstein - Ermenistan  

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