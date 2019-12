19 İslam ülkesi KKTC'de buluştu

KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Turgay Avcı, İslam dünyasının desteğiyle her türlü güçlüğün üstesinden gelebileceklerini belirterek, "KKTC, tarihi, kültürü, vahşi hayatı, bozulmamış doğası, konferans merkezleri ile özgün bir tatil ve yatırım merkezidir" dedi.



İslam Konferansı Teşkilatı'nın (İKT) 35. Dışişleri Bakanları Toplantısında alınan karar çerçevesinde, KKTC Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı ile İKT işbirliğiyle düzenlenen "İslam Dünyası'nda Turizm" semineri, 19 ülkenin temsilcilerinin katılımıyla Girne'de başladı.



Toplantının açılışına, Avcı, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Şakir Fakılı, İKT Genel Sekreter Yardımcısı Büyükelçi Tori Limangana, İslam Ticareti Geliştirme Merkezi Genel Müdürü Dr. Allal Rashdi ile diğer davetliler katıldı.



Kuran-ı Kerim okunmasıyla başlayan seminerde ilk konuşmayı yapan Avcı, İKT Genel Sekreteri Ekmeleddin İhsanoğlu'na, seminere ve Kıbrıs Türkü'ne katkılarından dolayı teşekkür etti.



Zor ve sıkıntılı süreçlerden geçen Kıbrıs Türkü'nün dünyayla bütünleşmesinin yakın olduğunu kaydeden Avcı, İslam ülkeleriyle bu açılımların başlamasını çok önemli bulduklarını ifade etti.



Tüm ambargolara rağmen KKTC'nin önemli bir yol katettiğini ifade eden Avcı, turizm, yüksek öğrenim ve tarıma dayalı ekonominin hızla büyüdüğünü, yabancı yatırımı teşvik etmenin öncelikleri arasında bulunduğunu söyledi.



Yatırımların artmasını sağlamak için yatırımcıya sundukları kolaylıkları anlatan Avcı, ülkede 12'si 5 yıldızlı olmak üzere 140 turistik tesis ve 15 bin yatak kapasitesi bulunduğunu, ayrıca yeni yatırımların sürdüğünü, yatak kapasitesini 30 bine çıkarma hedefinde olduklarını kaydetti.



Ülkede çok sayıda eko-turizm fırsatı bulunduğunu ifade eden Avcı, "KKTC tatil için özgün bir destinasyondur" dedi.



Kuzey Kıbrıs'ın yükselen ve gelişen akademik kurumlarıyla Doğu Akdeniz'de önde gelen bir eğitim ve konferans merkezi haline geldiğini bildiren Avcı, "İslam dünyasının bir parçası olmaktan gururluyuz. Bugün özgür ve bağımsızsak, bunu Türk-İslam kimliğimize ve kültürel mirasımıza borçluyuz" diye konuştu.



Müslüman dünyasının desteğiyle her türlü ambargo ve güçlüğün üstesinden gelinebileceğini, buna ülkeye direkt uçuşların olmamasının yol açtığı sorunun da dahil olduğunu belirten Turgay Avcı, Türkiye'ye bugüne kadar verdiği sınırsız destekten dolayı da teşekkür etti.



KKTC'nin, tarihi, kültürü, vahşi hayatı, bozulmamış doğası, konferans merkezleri ile özgün bir tatil ve yatırım merkezi olduğunu belirten Avcı, "Kıbrıs Türkü hak ettiği yere ulaşacaktır. Bu zor ve sıkıntılı bir süreç olabilir. Kimse Kıbrıs Türkü'nü dünyaya kapalı, kendi içine sıkışmış bir halk olarak görmesin. Kıbrıs Türkü dünya ile bütünleşecektir" diye konuştu.



Kıbrıs konusuna da değinen Avcı, Kıbrıs Rum kesiminde lider değişikliğinin zihniyet değişikliğine yol açmadığını ifade ederek, "Bunun kanıtı da Rumların Rusya ve İngiltere ile imzaladıkları mutabakat zabıtlarıdır. Bu iyi niyetin altını oymaktır. Umuyoruz ki 2009, adada kapsamlı bir çözüme ulaşma imkanı verecektir. Çözümün olması Kıbrıs Rum tarafına bağlıdır. Uluslararası toplum KKTC'ye verdiği sözleri yerine getirmeli, izolasyonları kaldırmalı ve Kıbrıs Rum tarafına da çözüm için motivasyon vermelidir" dedi.



-İHSANOĞLU'NUN MESAJI-



Açılışta İKT Genel Sekreter Yardımcısı Limangana da İKT Genel Sekreteri İhsanoğlu'nun mesajını okudu.



Mesajda, seminerin İKT'de alınan karar çerçevesinde düzenlendiği belirtilerek, turizmin global ekonomik kriz nedeniyle 2008'de durgunluğa girdiği, bu yıldan da ümitli olunmadığı kaydedildi.



Mesajda, 2009'da Türkiye, Mısır ve Endonezya başta olmak üzere az sayıda İslam ülkesinden turizmde ilerleme beklendiği, bunun haricinde gelişme açısından bu yıldan da ümitli olunmadığı ifade edildi.



Seminerin İslam dünyasında turizme yararlı olacağına inanıldığı belirtilen mesajda, "Seminerin KKTC'ye yönelik ambargoların kırılmasına yardımcı olacağına inanıyoruz" denildi.



Bu arada Limangana mesajı okuduktan sonra, seminerin KKTC ile İKT arasında güzel bir işbirliği örneği olacağına inandığını belirterek, "KKTC halkına her zaman destek vereceğiz" dedi.



-RASHDİ-



İslam Ticareti Geliştirme Merkezi Genel Müdürü Rashdi ise konuşmasında, çok sembolik bir yerde, İKT için çok önemli bir seminer yaptıklarını ifade ederek, KKTC yetkililerine ve Dışişleri Bakanı Avcı'ya teşekkür etti.



Rashdi, KKTC ile işbirliğine her zaman hazır olduklarını kaydederek, turizmin İslam ülkelerinin işbirliğinde anahtar sektör olduğunu söyledi.



Rashdi ayrıca, İKT üyelerine, İslam ülkelerinde üretilen malları tüketme ve KKTC'ye turistik gezi düzenleme çağrısı yaptı.



-KKTC DİN İŞLERİ BAŞKANI SUİÇMEZ-



KKTC Din İşleri Başkanı Yusuf Suiçmez ise inanç turizmi ve inancın turizme katkıları üzerinde durduğu konuşmasında, bölgenin medeniyetlerin doğduğu ve buluştuğu bir havza olduğuna işaret etti.



Suiçmez, geçmişte İslam tarihinde, tarihi mirasa sahip çıkma geleneğinin çok güçlü olduğunu, ancak zaman içinde bu konuda daralma görüldüğünü ifade ederek, Kuran-ı Kerim'de, "Yeryüzünde geziniz ve sizden önceki toplumların bıraktıklarından ibret alınız" denildiğini söyledi.



İnsanlığın ortak mirasının yok edilmesini İslam'ın kabul etmediğini vurgulayan Suiçmez, Hz. Muhammed'in bu konuda yaptıkları ve söylediklerinden örnekler verdi.



"İslam dünyası kendi içindeki sorunları çözmelidir. Bölgesel sorunların çözülmesi için de iletişim şarttır" diyen Suiçmez, "Bunun da yolu turizmden geçer. Farklılıkları radikal söylemlere dönüştürmemeliyiz" dedi.



Suiçmez, sözlerine şöyle devam etti:



"Takdir-i ilahi öyle tecelli etti ki Müslümanların kutsal mekanlarından Hala Sultan güneyde (Rum tarafında), Hristiyanların kutsal Barnabas Kilisesi kuzeyde (KKTC) kalmıştır. Bunu, düşmanlığa da ilişkilerin geliştirilmesi için bir fırsata dönüştürmek de mümkündür."



Yarın tamamlanacak seminer çerçevesinde, "Dünyada Turizm: Yeni Akımlar ve Karşılaşılan Zorluklar", "İKT Üyesi Devletlerde Turizm", "Turizm Alanında Ulusal Deneyimler" ana başlıkları ele alınacak ve katılımcılar, ülkelerine ilişkin tecrübelerini anlatacak.