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19 işçinin öldüğü maden faciasına 5 yıl hapis

Bursa 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı Bükköy'de 2009 yılında meydana gelen grizu patlamasıyla ilgili davada karar çıktı.

22 Aralık 2011 02:00

T24 - Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde iki yıl önce 19 madencinin yaşamını yitirdiği grizu faciasında aralarında maden ocağının sahibinin de bulunduğu 6 kişiye 5 yıl ile 6 yıl 8 ay arasında değişen oranlarda hapis cezası verildi.
 
 
Bursa 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı Bükköy'de 2009 yılında meydana gelen grizu patlamasıyla ilgili davada karar çıktı.


Mahkemede ''taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma'' suçundan yargılanan tutuksuz sanıklardan Bükköy Madencilik Turizm Ticaret AŞ'nin yönetim kurulu başkanı Nurullah Ercan, yönetim kurulu üyeleri Kasım Karataş ve Orhan Latif Ercan'a 5'er yıl; maden ocağının şefi Bayram Erdoğan, teknik nezaretçi Hayrettin Çelik ve taşeron firmanın sahibi Fahrettin Şolpan'a ise 6 yıl 8'er ay hapis cezası verildi.


Mahkeme heyeti, madende işçi olarak çalışan ve taşeron firmaya işçi temin ettiği bildirilen Ahmet Yalvaçın'ın ise beraatine hükmetti.


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