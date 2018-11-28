19 ilde 'FETÖ' operasyonu: 33 kişi hakkında gözaltı kararı

'FETÖ' soruşturması kapsamında İstanbul merkezli 19 ilde aralarında muvazzaf askerlerinde bulunduğu 33 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca Fetullahçı Terör Örgütü / Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ / PDY) basın yapılanmasında bulunan Samanyolu TV, Samanyolu Haber, Bugün TV, Kanaltürk, Yumurcak TV, Irmak TV ve Mehtap TV isimli 7 televizyon kanalının Digiturk platformundan çıkarılması nedeniyle FETÖ liderinin talimatıyla dilekçe vererek Digiturk'ten ayrılan asker şahıslar hakkında inceleme yapıldı.

Söz konusu askerlerin ayrılış nedenlerini bildirdikleri dilekçe ve ses kayıtlarının Digitürk'ten istendiği, incelemede şüpheli şahısların "Hocaefendinin sohbetleri var. Başka bir şeyi yok. Allah başımızdan eksik etmesin. Mahkeme kararı olmaksızın kanalları kapatıyorsunuz. Kanalları kapatmak Anayasaya aykırı" gibi gerekçeler sundukları tespit edildi.

