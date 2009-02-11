19. hafta programı

Beko Basketbol Ligi'nde 19. hafta maçlarının programı belli oldu.
Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre ligde 19. haftanın programı şöyle:
14 Şubat Cumartesi:
15.00 Türk Telekom-Kepez Belediyesi (Ankara Atatürk)
15.00 Mutlu Akü Selçuk Üniversitesi-Galatasaray Cafe Crown (Selçuk Üniversitesi 19 Mayıs)
16.00 Darüşşafaka Cooper Tires-Casa TED Kolejliler (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)
17.30 Antalya Büyükşehir Belediyesi-Pınar Karşıyaka (Antalya Atatürk)
19.00 Beşiktaş Cola Turka-Efes Pilsen (Beşiktaş Cola Turka)
15 Şubat Pazar:
16.00 Banvit-Erdemir (Banvit Kara Ali Acar)
16.00 Aliağa Petkim-Mersin Büyükşehir Belediyesi (Enka)
17.00 Fenerbahçe Ülker-OYAK Renault (Abdi İpekçi)