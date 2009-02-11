19. hafta programı

Beko Basketbol Ligi'nde 19. hafta maçlarının programı belli oldu.



Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre ligde 19. haftanın programı şöyle:



14 Şubat Cumartesi:



15.00 Türk Telekom-Kepez Belediyesi (Ankara Atatürk)



15.00 Mutlu Akü Selçuk Üniversitesi-Galatasaray Cafe Crown (Selçuk Üniversitesi 19 Mayıs)



16.00 Darüşşafaka Cooper Tires-Casa TED Kolejliler (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)



17.30 Antalya Büyükşehir Belediyesi-Pınar Karşıyaka (Antalya Atatürk)



19.00 Beşiktaş Cola Turka-Efes Pilsen (Beşiktaş Cola Turka)



15 Şubat Pazar:



16.00 Banvit-Erdemir (Banvit Kara Ali Acar)



16.00 Aliağa Petkim-Mersin Büyükşehir Belediyesi (Enka)



17.00 Fenerbahçe Ülker-OYAK Renault (Abdi İpekçi)

