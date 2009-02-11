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Spor

19. hafta programı

Beko Basketbol Ligi'nde 19. hafta maçlarının programı belli oldu.

11 Şubat 2009 02:00

Beko Basketbol Ligi'nde 19. hafta maçlarının programı belli oldu.

Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre ligde 19. haftanın programı şöyle:

14 Şubat Cumartesi:

15.00 Türk Telekom-Kepez Belediyesi (Ankara Atatürk)

15.00 Mutlu Akü Selçuk Üniversitesi-Galatasaray Cafe Crown (Selçuk Üniversitesi 19 Mayıs)

16.00 Darüşşafaka Cooper Tires-Casa TED Kolejliler (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)

17.30 Antalya Büyükşehir Belediyesi-Pınar Karşıyaka (Antalya Atatürk)

19.00 Beşiktaş Cola Turka-Efes Pilsen (Beşiktaş Cola Turka)

15 Şubat Pazar:

16.00 Banvit-Erdemir (Banvit Kara Ali Acar)

16.00 Aliağa Petkim-Mersin Büyükşehir Belediyesi (Enka)

17.00 Fenerbahçe Ülker-OYAK Renault (Abdi İpekçi)

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