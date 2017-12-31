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19 gündür aranan kadının Menderes Nehri'nde cesedine ulaşıldı

Bahattin ALBAYRAK/SULTANHİSAR (Aydın), (DHA) - AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, 12 Aralık'ta evden çıkan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Rahime Yüce'nin (42) 19 gün sonra Menderes Nehri'nde cesedi bulundu

31 Aralık 2017 19:47

Bahattin ALBAYRAK/SULTANHİSAR (Aydın), (DHA) - AYDIN\'ın Nazilli ilçesinde, 12 Aralık\'ta evden çıkan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Rahime Yüce\'nin (42) 19 gün sonra Menderes Nehri\'nde cesedi bulundu.
Yıldıztepe Mahallesi, Çakıcı Sokak\'taki evinden 12 Aralık Salı günü çıkan 2 çocuk annesi Rahime Yüce\'den uzun süre haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine çalışma başlatan polis, yaptığı araştırmada Yüce\'nin en son Menderes Nehri yakınlarında görüldüğü bilgisine ulaştı. Yüce\'nin nehre atlayarak, intihar etmiş olabileceği şüphesi üzerine olay yerine Muğla Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği\'ne bağlı \'Kurbağa Adamlar\' ekibi sevk edildi. Ekibin, Menderes Nehri\'nde gerçekleştirdiği aramada kadın bulunamadı. Arama çalışmaları, nehrin alt bölgesinde Aydın İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Nazilli Arama Kurtarma (NAKUT) ve polis ekipleri tarafından sürdürülürken, EFAK ekipleri de çalışmalara katılarak, destek verdi.
Arama- kurtarma çalışmaları sürerken, acı haber, saat 11.30 sıralarında, Sultahnisar\'ın Atça Mahallesi\'nden geldi. Atça Avcılık Kulübü üyeleri, Menderes Nehri kenarında avlanırken, suda Yüce\'nin cesedini görüp, durumu jandarmaya ve polise bildirdi. Rahime Yüce\'nin sudan çıkarılan cansız bedeni, savcının olay yerindeki incelemesin ardından otopsi için İzmir Adil Tıp Kurumu\'na gönderildi.

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