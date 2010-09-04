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Spor

19. FIBA DÜNYA KONGRESİ BAŞLADI İSTANBUL (A.A)

04 Eylül 2010 20:23

-19. FIBA DÜNYA KONGRESİ BAŞLADI İSTANBUL (A.A) - 04.09.2010 - 19. FIBA Dünya Kongresi İstanbul'da başladı.  Swisotel'de başlayan kongrenin açılışını Spordan Sorumlu Devlet Bakanı Faruk Nafiz Özak yaparken, açılış seremonisinde 174 ülkeden 213 FIBA delegesi bir araya geldi.  FIBA Başkanı Bob Elphinston'un teşekkür dileklerinin ardından Devlet Bakanı Özak yaptığı konuşmada, geçen hafta Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılan Dünya Basketbol Şampiyonası açılış seremonisine değinerek, bu açılışın başarısının bir kilometre taşı olduğunu kaydetti.  İstanbul'un bir buluşma noktası olduğunu belirten Özak, şampiyona için uzun süredir çalıştıklarını ve çıtayı yükselttikleri için gurur duyduğunu anlatarak, FIBA'ya en başından itibaren kendilerini desteklediği ve kendilerine güvendiği için teşekkür etti. FIBA Başkanı Bob Elphinston ise konuşmasında, şampiyonaya ek olarak yapılan, hükümet tarafından desteklenen ve Ülker'in sponsor olduğu ''Children of the World'' etkinliğinin çok özel bir organizasyon olduğuna değindi. Türkiye Basketbol Federasyon Başkanı Turgay Demirel ise konuşmasında, 2010 FIBA Dünya Şampiyonası rüyasının 1998'de nasıl başladığını ve bugünlere nasıl gelindiğini anlattı.  Basına kapalı olarak gerçekleştirilen, bugüne dek en çok katılımlı olduğu ifade edilen FIBA Dünya Kongresi, 6 Eylül Pazartesi günü sona erecek.

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