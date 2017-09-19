19 Eylül Salı DHASPOR Gündemi

(Özel) TFF Başkanvekili Nihat Özdemir gündemi değerlendirdi

\"Milli Takımın başarısı yabancı sayısında değil\"

\"Bugün yaptım yarın bunu değiştireyim diye bir şey olamaz\" - \"Kulüpler bu vermiş olduğumuz karara göre birçok transferler yaptılar\"

\"Türkiye Futbolu, Rusya\'da yapılacak Dünya Şampiyonası\'nda olmalıdır\"

\"Lucescu kararı öncesi bütün alternatifleri gözden geçirdik\"

\"Fenerbahçe\'nin zamana ihtiyacı var\"

(Özel) Medyadaki antrenör madeni

Futbolu bırakan isimler saha kenarını değil, ekranı tercih ediyor. Türk futbolu yerli oyuncu ile birlikte yerli antrenör kısır döngüsüne de girdi

(Özel) Voleybol Milli Takımlar Sorumlusu Kurtaran Mumcu: \"Pasör çaprazı haricindeki bütün mevkilerdeki oyuncularımız hazır\"

\"Gruptan çıktıktan sonra A Grubu\'ndan gelecek takımlara göre pozisyonumuzu alacağız\"

\"Neslihan\'ı 1 aydır uğraşmamıza rağmen turnuvaya yetiştiremiyoruz\"

(Özel) Darüşşafaka\'nın genç yıldızları Okben Ulubay ve Emircan Korkut DHA\'ya konuştular

Okben Ulubay: \"(Eurobasket) Bir şey kaybettiğimizi söyleyemem ama çok şey kazandık diyebilirim\"

\"Yabancı sınırı değişirse belki daha iyi olabilir. Ama değişse de değişmese de bizim yapabileceğimiz tek şey çok çalışmak\"

Emircan Korkut: \"(yabancı sınırı) Pes edecek değiliz. Biz çalışıyoruz ve elimizden geleni de yapacağız\"

(özel) Bilardo Federasyonu Başkanı Ersan Ercan: \'\'Okul sporlarına girersek alttan 10 binlerce bilardocu gelecek\'\'

\'\'Gençler olmadan bilardonun temellerini atamayız\'\'

\'\'2017 yılını 15 madalya ile tamamlamak istiyoruz\'\'

*Milli Judocu Kübranur Esir: \"Öğretmenlerim erkekleri dövmemem için beni spora başlattı\"

\"Hedefim Gençler Dünya Şampiyonası\"

SÜPER LİG\'DE 5 HAFTA SONUNDA 4 AYRILIK

-İlk ayrılık Gençlerbirliği\'nde

-Sağlam 4 maç dayanabildi

-Osmanlıspor\'da Uygun dönemi sona erdi

-Çalımbay ile Antalyaspor\'un yolları ayrıldı

FENERBAHÇE

Dünü izinli geçiren Sarı-lacivertliler, Beşiktaş derbisinin hazırlıklarına başlayacak.

GALATASARAY

Bursaspor maçının hazırlıkları devam edecek

SPOR TOTO ŞAMPİYONLAR KUPASI

19.00 Voleybolda 2016-2017 sezonu Efeler Ligi\'ni şampiyon bitiren Halkbank ile Erkekler Kupa Voley şampiyonu Fenerbahçe, 2017 Spor Toto Şampiyonlar Kupası\'nda karşı karşıya gelecek (ANKARA)

PFDK ve Tahkim Kurulu kararları açıklanacak.

AVRUPA LİGLERİ

21:00 Valencia - Malaga (Cenk Gönen)

21:30 Augsburg - RB Leipzig (Beşiktaş\'ın rakibi)

21:30 Wolfsburg - Werder Bremen (Yunus Mallı)

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 3. TUR

13.00 Tokatspor - Kahramanmaraşspor (Tokat Gaziosmanpaşa)

13.00 Anadolu Bağcılar - Konya Anadolu Selçukspor (Mahmutbey)

13.45 Şanlıurfaspor - Pazarspor (Mardin 21 Kasım)

14.30 Diyarbekirspor - İstanbulspor (Seyrantepe Spor Kompleksi)

15.00 Payasspor - Amed Sportif Faaliyetler (Payas İlçe)

15.30 SBS İnşaat Kırklarelispor - Niğde Belediyespor (Kırklareli Atatürk)

15.30 Menemen Belediyespor - Darıca Gençlerbirliği (Bergama 14 Eylül)

15.30 Muğlaspor - Etimesgut Belediyespor (Muğla Atatürk)

15.30 Bandırmaspor - Çorum Belediyespor (Bandırma 17 Eylül)

15.30 Bodrum Belediyesi Bodrumspor - Gazişehir Gaziantep (Bodrum İlçe)

16.00 Van Büyükşehir Belediyespor - Kayserispor (Van Atatürk Şehir)

17.00 Balıkesirspor Baltok - Kars 36 (Balıkesir Atatürk)

19.00 Boluspor - Sinopspor (Bolu Atatürk)

19.00 Kemerspor 2003 - Sivas Belediyespor (Akdeniz Üniversitesi)

19.00 Mersin İdmanyurdu - Orhangazi Belediyespor (Mersin)