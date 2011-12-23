19 çakmak delil sayıldı, örgüt üyeliğinden 7,5 yıl hapis cezası aldı!

T24

'F tipi sağlığını olumsuz etkileyecek'



'Ortada işlenmiş bir suç yok'



'Olağan akışa uygun düşmeyen çakmaklar'



Ayça Söylemez'in Bianet'te yer alan haberi şöyle: Savunmasında "Günde iki paket sigara içerim" diyen Pelit, "evinde bulunan 19 çakmak hayatın olağan akışına uygun düşmüyor" gerekçesiyle "örgüt üyeliğinden" 7,5 yıl hapis cezası aldı.Savcı Ali Çelik'in "suç işlenmemiştir, suç işleneceğine dair somut kanıt da bulunamadı" diyerek beraat istemesine rağmen, Pelit, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 314/2. maddesindeki "örgüt üyeliği" suçundan 7,5 yıl hapis cezası aldı.İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde "tedaviyle dahi çalışma olanağı vermeyen yüzde 80 oranında psikotik bozukluk" ve "yüzde 15 oranında ortopedik bozukluk" teşhisi konulan Pelit, iki aydır İzmir 1 No'lu F Tipi'nde.Avukatı Dinçer Çalım, bianet'e yaptığı açıklamada, kararın temyiz edildiğini, dosyayı Yargıtay'a gönderdiklerini söyledi ve başvuruda, Pelit'in dava süresince tutuksuz yargılandığını, karar çıkınca tutuklanmasının anlamsız olduğunu da belirttiklerini ifade etti. İtirazlar Yargıtay 9. Ceza Dairesi'nde görüşülecek.Dinçer, "Sağlık durumu da düşünüldüğünde, F tipi onu çok olumsuz etkileyecek" diye konuştu.İzmir'de bir kahvede çalışan Pelit'in evine 17 Kasım 2007'de polislerce baskın yapıldı. Pelit, mahkemede verdiği ifadede "Polisler içeri girer girmez üzerime atlayıp beni yere yatırdılar, kelepçe takıp yumrukladılar" dedi ve suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.Evde yapılan aramada, 19 çakmak, birkaç maytap, "Bağımsızlık, Demokrasi ve Sosyalizm Mücadelesinde Gençlik" ve "Devrimci Yol Yazıları" isimli kitaplar bulunduğu tutanağa geçti.Pelit'in hakkında Terörle Mücadele Kanunu (TMK) 7/2 maddesindeki "örgüt propagandası" ile TCK 314/2. maddesindeki "örgüt üyeliğinden" dava açıldı. Pelit kendisini mahkeme şöyle savundu:"Sadece Temel Haklar ve Özgürlükler isimli derneğe üyeyim ama sabah 06:00'dan akşam 22:00'ye kadar kahvede çalışıyorum zaten. Ayda ortalama 450 TL kazanıyorum, kahveden başka bir şeye vakit ayıramıyorum. Evimde çakmak olması normal, günde iki paket sigara içiyorum. Çakmakların bazıları kahvede unutulan çakmaklardan. Maytaplar ise bana ait değil."Savcı Çelik de mütaalasında, "ortada işlenmiş bir suçun olmadığını, Pelit'e isnat edilen suçun teşebbüs aşamasında bile olmadığını, aramada sadece kitap bulunduğunu, bunun da bir suç olmadığını" söyledi ve beraat istedi.Ancak Mahkeme Başkanı Ali Sayın, 24 Ekim'de kararı açıkladı: "Evinde yapılan aramada ele geçirilen ve hayatın olağan akışına uygun düşmeyecek çoklukta çakmak ve maytapların örgütsel amaçla kullanılabilecek nitelikte olmaları gerekçesiyle Devrimci Halk Kurtuluş Partisi/Cephesi'ne (DHKP-C) üyelikten 7,5 yıl hapisle cezalandırılmasına..."İkinci gerekçe de Pelit'in yargılandığı davadaki diğer iki sanık Serkan Yılmaz ve Ümit Çobanoğlu'yla "eylem birliği içerisinde" olduğuydu. "Birlik içinde olunan eylem" ise yasal basın açıklamasına katılmaktı.Pelit, "suç işlemediği ve suça kastı olduğuna dair somut delil bulunamadığı" gerekçesiyle suçlandığı "örgüt propagandasından" ise beraat etti.