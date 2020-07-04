19 başkandan Kılıçdaroğlu’na destek: Partimizi iktidara taşıyacağına inancımız tam

CHP’nin 37. olağan kurultayı öncesi Sinop’ta bir araya gelen Karadeniz Bölgesi’nin 19 CHP il başkanı, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleyeceklerini açıkladı.

Toplantıya Amasya İl Başkanı Turgay Sevindi, Artvin İl Başkanı Ahmet Biber, Bartın İl Başkanı Cemal Selim Karakaş, Bayburt İl Başkanı Necip Erel, Bolu İl Başkanı Hüseyin Kazım Karsu, Çankırı İl Başkanı İlhan Tekin, Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Düzce İl Başkanı Haluk Kadri Demir, Giresun İl Başkanı Fikri Bilge, Gümüşhane İl Başkanı Bedri Ağaç, Karabük İl Başkanı Abdullah Çakır, Kastamonu İl Başkanı Hikmet Erbilgin, Ordu İl Başkanı Atila Şahin, Rize İl Başkanı Saltuk Deniz, Samsun İl Başkanı Fatih Türkel, Sinop İl Başkanı İnan Savaş Yüksel, Tokat İl Başkanı Çağdaş Kurtgöz, Trabzon İl Başkanı Ömer Hacısalihoğlu, Zonguldak İl Başkanı Murat Pulat katıldı.

Toplantı sonrası yapılan açıklamada, “Bizler Karadeniz Bölgesi il başkanları olarak 25-26 temmuz 2020 tarihinde yapılacak olan iktidara yürüyüş kongremizde, 2019 yılı yerel seçimlerinde uygulamış olduğu strateji ile Saray ittifakının sandıkta kaybetmelerini sağlayan ve ilk genel seçimlerde yapacağı önderlikle partimizi iktidara taşıyacağına inancımız tam olan Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun yanındayız, destekliyoruz” denildi.