19 Ağustos Cumartesi DHA Spor Gündemi

BEŞİKTAŞ\'A PAŞA ÇELMESİ
Beşiktaş, Kasımpaşa ile 2-2 berabere kalarak bu sezon ilk puan kaybını yaşadı
SÜPER LİG\'DE BUGÜN
19.00 Kardemir Karabükspor-Medipol Başakşehir
19.45 Bursaspor-Alanyaspor
21.45 Demir Grup Sivasspor-Evkur Yeni Malatyaspor
21.45 Osmanlıspor-Galatasaray
GALATASARAY\'DA İMZA GÜNÜ
14.00-14.30- Osmanlıspor\'la karşılaşacak olan sarı-Kırmızılı fubolcular bir mağazada imza gününde taraftarlarla birlikte olacak.
FENERBAHÇE
Sarı-Lacivertli takım Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak
TFF 1. LİG\'DE BUGÜN
19.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Balıkesirspor
20.00 Giresunspor-Adanaspor
21.45 Adana Demirspor-Çaykur Rizespor
BUNDESLİGA\'DA BUGÜN
Wolfsburg-Dortmund Nuri Şahin, Emre Mor, Ömer Toprak, Yunus Mallı
VOLEYBOL
A Milli Erkek Voleybol Takımı, Polonya\'da yapılacak 2017 CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası Finalleri öncesi, medya ile bir araya gelecek.
10.00 Basın toplantısı (Hidiv Kasrı)
GÜREŞ\'TE İLK KAFİLE BUGÜN GİDİYOR
Paris\'te başlayacak Dünya Şampiyonası\'na katılacak Greko-Romen Milli Takımı
10.05 uçağı ile Paris\'e gidecek
SOFUOĞLU PİSTE ÇIKIYOR
Superbıke\'te genel klasman liderliğine 5 puan yaklaşan Kenan Sofuoğlu yarınki yarışı kazanırsa koltuğu ele geçirip şampiyonluk yolunda büyük avantaj sağlayacak..