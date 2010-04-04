18’ini bitirene pompalı tüfek hakkı





Bu hafta Meclis’e gelecek yeni silah kanununa göre 18 yaşını dolduran herkes pompalı tüfek sahibi olabilecek.





Yaş sınırı yürürlükteki yasada 21...Yeni Silah Kanunu Tasarısı, bireysel silahlanma karşıtlarının umutlarını boşa çıkardı. Bu hafta TBMM İçişleri Komisyonu’nda görüşülecek tasarı aynen yasalaşırsa , 18 yaşını dolduran herkes pompalı tüfek ruhsatı alabilecek, “ölüm tehdidi” altında olduğunu kanıtlamak şartıyla da örgüt kurmak, vergi kaçırmak gibi suçlardan 1 yıl ve üzeri ceza alanlarda, illerde oluşturulacak özel bir komisyon aracılığıyla silah ruhsatına kavuşacak.



Bireysel silahlanmaya karşı mücadele konusunda önemli çalışmalar yürüten Umut Vakfı’nın silahlanmayı teşvik etmekle eleştirdiği tasarı ile getirilen önemli düzenlemelerden bazıları şöyle:



“ÖLÜM TEHDİDİ ALTINDA OLMA ŞARTIYLA SUÇLUYA SİLAHLANMA İMKANI: 1 yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası olanlar, illerde valinin başkanlığında oluşturulacak özel komisyon kararıyla silah ruhsatı alabilecek.



ALKOLLÜYKEN SİLAH TAŞIYAN 600 TL ÖDEYECEK: Uyuşturucu veya keyif verici maddeleri almış olanlar ile alkollü içki almış olması nedeniyle davranışlarını yönlendirme yeteneği önemli derecede azalmış olarak silah taşıyan kişi 600 TL idari para cezası ile cezalandırılacak ve silahı geçici olarak muhafaza altına alınacak.



RUHSATLI SİLAHI BAŞKASINDA YAKALANANA CEZA: Ruhsatlı silahının bir başkasının eline geçmesine neden olan kişiye de 100 günden 500 güne kadar adli para cezası verilecek.



YASAK YERE SİLAHLA GİRMENİN BEDELİ BİN TL’DEN BAŞLAYACAK: Silahla girilemeyecek yerlere silahla giren kişi bin TL ila 5 bin TL arasında para cezası ödeyecek.





Düğün magandalarına



3 YILA KADAR CEZA: Düğün ve diğer eğlence toplulukları ortamında silahla ateş eden kişiye 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası verilecek.



RUHSAT İÇİN HEYET RAPORU İSTENECEK: Silah ruhsatı almak isteyenlerin heyet raporu alması esası getirildi.



21 YAŞINI BİTİRENLER SİLAH, 18 YAŞINI BİTİREN AV TÜFEĞİ RUHSATI ALABİLECEK: 21 yaşını bitirenler silah ruhsatı alabilecekler. Tasarı ile yivsiz ve setsiz tüfekler, 5’ten az fişek atan ve tek atımlık basit tüfekler için ruhsat yaşı ise 21’den 18’e düşürüldü.”









