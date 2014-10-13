'18'indekinin zinasına karşı çıkmayıp, 7 aylık bebeğe tecavüze karşı çıkmak timsah gözyaşıdır'

Samsun İl Müftüsü Yrd. Doç. Dr. Hayrettin Öztürk, Camiler ve Din Görevlileri Haftası nedeniyle yapılan etkinlikte, "18 yaşındakinin zinasına karşı çıkamıyorsanız, 7 aylık bebeğe tecavüze karşı çıkmak timsahın gözyaşlarıdır" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr'nin haberine göre, Samsun İl Müftüsü, Camiler ve Din Görevlileri Haftası nedeniyle yapılan etkinlikte skandal bir konuşma yaptı.

'Hepimiz İslam'ın hizmetkarıyız'

"Hazreti Peygamber zikzağı olmayan genci çok severdi. Telafisi mümkün olan hatalar var, telafisi mümkün olmayan hatalar var" diye konuşan Müftü Öztürk, "Hepimiz İslam’ın hizmetkarlarıyız. Hür nesil istiyoruz. Cemaatine, hocasına, vakfına değil, Allah’a bağlı nesil istiyoruz. Tevhit aracısız kulluktur. İslam sürekli aklı kullanmayı tavsiye eder. İradesini güçlendirir, onu bir şahsiyet olarak görmek ister" diye konuştu.

'Kadınlı-erkekli horon günah' demişti

Müftü Öztürk, daha önce yaptığı açıklamada, "Bunu söylemek benim görevim. Sizi uyarmazsam bana da hesabını Allah sorar. Yanınızdaki kardeşiniz bile olsa kadınlı- erkekli el ele tutuşup horon oynayamazsınız. Kadınların kendi aralarında horon oynamalarının İslam’a göre hiçbir sakıncası yoktur. Kendi aralarında oynarlar, kendileri izlerler. Samsun Müftüsü olarak ben bile izleyemem kadınların o horonunu. Siz hiç izleyemezsiniz. Demek ki kadın oynayacak kadınlar izleyecek. Erkek oynayacak, kadın- erkek izleyecek. Kadın erkek karışık şekilde oyun oynamak İslam’a göre haramdır ve hesabı vardır. Türküler de müstehcen olmayacak" demişti.