18'inci Hrant duruşması: Muammer Güler, Cemil Çiçek yargılansın!

T24- Hrant Dink cinayeti davasına devam edildi. 18'nci duruşma öncesi "Hrant'ın arkadaşları" bağırdı: Muammer Güler, Cemil Çiçek yargılansın!

Mustafa Özbadak'ın Radikal'de yayımlanan (30 Mayıs 2011) haberi şöyle:







Hrant Dink Davası’nın 18’inci duruşması öncesi Dolmabahçe’de bir araya gelen topluluk, üzerinde ‘Unutmayacağız’ yazılı pankart ile Beşiktaş Meydanı’na yürüdü.

Bu sırada, ‘Hrant, unutmayacağız, Devlet affetmeyeceğiz’, ‘Faşizme inat, kardeşimsin Hrant’ diye slogan atıldı. Topluluk, Beşiktaş Meydanı’nda Hrant’ın arkadaşları isimli grupla bir araya geldi.

Tiyatrocu Mehmet Esen’in okuduğu ortak basın açıklaması şöyle: "Onu gözlerinin içine bakamadan vurdular. Ne bekliyorlardı? Gönüllerince yönetecekleri zifir karanlık bir ülke. Beklemedikleri bir şey oldu. Hrant vuruldu. Vicdan kanadı. Hrant vuruldu, yürek kanadı. Bu ülkenin vicdan sahibi insanları, ellerinin üzerinde belki de ilk kez kendi vicdanlarını taşıdı. 100 bin kişi, 200 bin kişi. Hatırlasanıza, ‘Ermeni’yi vurdum’ diye bağırıyordu katil. İşte o büyük kalabalık bu kez bir Ermeni’yi taşıdı ellerinin üzerinde. ’Hepimiz Hrant’ız, hepimiz Ermeni’yiz’ diyerek. Şimdi içeride tutulan birkaç tetikçi ile yetinmeyeceğimizi, ağbilerini istediğimizi söyledik. Ağbileri her kimse tek tek adlarını söyledik. Mahkemelerde sabrı zorlayan duruşma oyunları oynadılar. Kendi adamlarını kolladılar. Yetmedi şimdi de alenen milletvekili adayı ilan ettiler. Kanlımız mı? Zanlımız mı? Nasılsa bir gün gün ışığına çıkacak. Adamlarına, ‘geç arkama’ deyip kendilerini siper etmecesine korudular, korumaya da devam ediyorlar. Sokaklarda dolaşan seçim arabalarından, Hrant’ın katillerine gözdağı verecek tek ses duymasak da, mahkemenin hükmü yaklaştıkça, gerçek bizden uzaklaşsa da, biz yine burada olacağız."

Bu sırada topluluk cinayet sırasında dönemin İstanbul Valisi Muammer Güler ve Adalet Bakanı Cemil Çiçek’in yargılanmaları için ‘Muammer Güler’ler yargılansın’, Cemil Çiçek yargılansın’ diye slogan attı. Topluluğa Beşiktaş Adliyesi önünde bağımsız milletvekili adayları Sebahat Tuncel, Sırrı Süreyya Önder ile Hrant Dink’in eşi Rakel Dink ve kardeşi Orhan Dink’ de katıldı.

Burada konuşan Sırrı Süreyya Önder, "Hrant’ın arkadaşları, Türkiye halkları, mağdurlar, mazlumlar, yoksullar, olarak bir kez daha haykırıyoruz. Bunun hesabını soracağız. Bu ülke halklarının evlatlarını öldürtmeyeceğiz. Kandan beslenmenize izin vermeyeceğiz. Barış iradesi er ya da geç, bu topraklarda egemen olacaktır. Tarihin hiçbir döneminde zalimin zulmü, yanına kar kalmayacak ve kalmamıştır. Bu topraklarda da kalmayacaktır. Mahkemelere şimdiden hazırlanın. Bu olayda tahliye olanlar. Bu olaya arkasını dönenler. Bu olayı kolaylaştıranlar. Bu tetiği çekenler. Bu tetiğe malzeme verenler. Hepsi bu halkın vicdanında çok da geç olmayan bir sürede yargılanacaklar. Onlar açısından bu düğün bayram havası, bu toz duman havası çok yakında dağılacaktır. Hrant için, adalet için. Hepimiz Hrant’ız, hepimiz Ermeni’yiz" dedi.