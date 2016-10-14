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189 hâkim ve savcıya ByLock gözaltısı; Yargıtay ve Ankara Adliyesi'nde arama var!

HSYK 2. Dairesi daha önce de "ByLock" programı kullandığı tespit edilen 184 hâkim ve savcıyı açığa almıştı

14 Ekim 2016 12:43

15 Temmuz darbe girişiminin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen 'FETÖ' soruşturması kapsamında ByLock kullandığı tespit edilen 189 hâkim ve savcı hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyon kapsamında Yargıtay binası ve Ankara Adliyesi'nde de aramalar yapılıyor.

Şüphelilerin Adalet Bakanlığı ve Türkiye genelindeki adliyelerde görev yapan hakim ve savcılar ile Yargıtay ve Danıştay tetkik hakimleri olduğu belirtildi.

HSYK 2. Dairesi daha önce de "ByLock" programı kullandığı tespit edilen 184 hâkim ve savcıyı açığa almıştı 

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