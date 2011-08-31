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Dünya

1,86 milyar Libya dinarı serbest bırakıldı LONDRA (A.A)

31 Ağustos 2011 02:13

-1,86 milyar Libya dinarı serbest bırakıldı LONDRA (A.A) - 30.08.2011 - Birleşmiş Milletler, İngiltere'de dondurulan 1,86 milyar Libya dinarının (1,55 milyar dolar) serbest bırakılmasını kabul etti.  İngiltere Dışişleri Bakanı William Hague konuya ilişkin yaptığı açıklamada, ''BM Yaptırımlar Komitesinin, İngiltere'nin 1,86 milyar Libya dinarının Libya Merkez Bankasına teslim edilerek, serbest bırakılması teklifini kabul etmesini memnuniyetle karşılıyorum. Bu, Libya halkına gerekli yardımın sağlanması için atılan bir başka önemli adımdır'' ifadelerini kullandı. Hague, Libya'ya yönelik BM yaptırımları çerçevesinde İngiltere'de dondurulan ve serbest bırakılmasına karar verilen mal varlıklarının, acil insani yardımlarda, bankacılık sektöründe, ekonomide ve hizmet sektöründe kullanılacağını kaydetti.

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