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Dünya

183. Oktoberfest'e yoğun güvenlik önlemleri damga vurdu

Almanya’da sonbaharın başlamasıyla beraber düzenlenen bira festivaline her yıl 6 milyon turist geliyor

25 Eylül 2016 23:51

183. Oktoberfest için Münih kentinde 31 hektar alanda 37 çadır kuruldu. Her yıl yaklaşık 7 milyon litre bira tüketilen çadırlarda, 1 litrelik bardaklarda sunulan biranın fiyatı 10 Euro civarında.

Dünyanın en büyük halk eğlencelerinden birini görmek için her yıl 6 milyon ziyaretçi eğlence çadırlarında müzik eşliğinde meşhur Alman birasının tadını çıkarıyor.

Ancak 17 Eylül tarihinde açılan Münih Oktoberfest’te özellikle saldırı korkusu, eğlence alanına girmek için alınan yoğun güvenlik önlemleri, ziyaretçi sayısını şimdiden düşürdü.

DHA'da yer alan habere göre, festivale birçok ünlü isim de rağbet ediyor. Bu isimlerden biri de son dönemde sükse yapan ‘House of Cards’ dizisinin başroldeki ismi Kevin Spacey. Spacey, festival organizatörleriyle Münih’te bira içerken poz verdi.

Almanya’nın ikinci büyük halk eğlencesi ise Stuttgart kentinde ‘Cannstatter Wasen’ ismi altında 23 Eylül- 9 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek. ‘Europapark’ta da bu çerçevede çeşitli etkinlikler oluşturulacak.

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