181 kişinin yaşamını yitirdiği 5 farklı saldırı ve cevap bulmayı bekleyen 5 soru

Türkiye 7 Haziran seçimi öncesi HDP'nin Diyarbakır mitingiyle başlayan, 9 aylık süreçte Diyarbakır, Şanlıurfa, İstanbul ve Ankara'da meydana gelen terör saldırıları sonrası güvenlik ve istihbarat zafiyetini tartışıyor. Toplamda 181 kişinin öldüğü ve yüzlerce insanın yaralandığı saldırılar sonrası sorumlulardan herhangi birinin istifa etmemesi de tartışma konusu oldu. 17 Şubat'ta Başkent'in göbeğinde askeri araçlara yönelik bombalı saldırı, cevap bulması gereken 5 soruyu gündeme getirdi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre yetkililere yöneltilen 5 soru şöyle:

1 MİT saldırıdan hemen önce kişi sayısı vererek ‘terör’ uyarısı yaptı. Neden önlem alınmadı?

2 Türkiye ’ye terörist girişi istihbaratı olmasına karşın bombanın patlaması hangi kurumun zafiyeti?

3 Olayın üzerinden 24 saat geçmeden bombalı aracın hangi illerde gezdiği nasıl tespit edildi?

4 Patlayıcıyla dolu araç 10 gün boyunca Ankara’da nasıl gizlendi?

5 Sorumlu ilan edilen Suriyelinin bağlantılarına nasıl bir izle ulaşıldı? Failden parmak izi nasıl alındı?

İşte 5 farklı saldırı ve yaşanan ölümler:

5 Haziran HDP Diyarbakır mitingi: 5 ÖLÜ

20 Temmuz 2015: Suruç: 34 ÖLÜ

10 Ekim 2015: Ankara Barış Mitingi: 103 ÖLÜ

12 Ocak 2016 Sultanahmet Meydanı: 11 ÖLÜ

16 Şubat 2016 Ankara: 28 ÖLÜ