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180 KİLOGRAM EROİN ELE GEÇİRİLDİ İSTANBUL (A.A)

26 Kasım 2010 19:23

-180 KİLOGRAM EROİN ELE GEÇİRİLDİ İSTANBUL (A.A) - 26.11.2010 - Edirne'de Hollanda'ya giden bir tırın gizli bölmelerinde 180 kilogram eroin ele geçirildi. Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uluslararası düzeyde uyuşturucu kaçakçılığı yapan bir suç örgütüne yönelik 4 aydır sürdürdüğü fiziki ve teknik takip sonucu İstanbul'dan Hollanda'ya bir tır ile uyuşturucu sevkıyatı yapılacağını tespit etti. İstanbul'dan yola çıkan tırı izlemeye alan polis, aracı Edirne'de durdurarak narkotik maddeler konusunda eğitimli köpeklerin de katılımıyla arama yaptı. Tırın gizli bölmelerine yerleştirilmiş halde 180 kilogram eroin ele geçirildi.  Olayla ilgili Edirne'de 5, İstanbul'da 3 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin polisteki işlemleri sürüyor.

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