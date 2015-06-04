18 yaşını dolduran 1 milyon genç ilk kez oy kullanacak

7 Haziran seçim sonuçlarında, ilk kez sandığa gidecek yeni seçmenlerin de etkisi büyük olacak. Geçen yılki Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından, 18 yaşını doldurmuş 1 milyon 103 bin 258 genç ilk kez oy kullanacak. Gençlerin 56 bin 66’sı yurt dışında kayıtlı.

Başbakan Ahmet Davutoğlu, ilk kez oy kullanacak seçmenlere mektup gönderdi ve “Yeni Türkiye’ye rengini ve kimliğini verecek olan bizzat sensin” diyerek oy istedi.

Hürriyet'ten Oya Armutçu'nun haberine göre, YSK verilerine göre, 18 yaşını dolduran, yurtiçinde 1 milyon 47 bin 192, yurtdışında da 56 bin 66 yeni seçmen oy kullanacak. Böylece toplam 1 milyon 103 bin 258 yeni seçmenin, seçim sonuçları üzerinde önemli ölçüde etkili olması bekleniyor.

2014’te 1 milyondu

10 Ağustos 2014’teki Cumhurbaşkanlığı seçimi kesin sonuçlarına bakıldığında, 55 milyon 692 bin 841 (yurtiçi-yurtdışı) kayıtlı seçmenin, 41 milyon 283 bin 627’si oy kullandı. Kullanılan oyların 40 milyon 545 bin 911’i geçerli sayıldı. Yaklaşık 13 milyon seçmen sandığa gitmedi.

30 Mart 2014’teki yerel seçimlerde yüzde 89 olan katılım oranı 2014 cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 74.13’e düştü. O seçimde de 1 milyona yakın yeni seçmen vardı. Ancak, yüzde kaçının sandığa gittiğine ilişkin resmi istatistik yok.

3.8 milyonluk artış

2015 genel seçimlerinde yurtiçinde 53 milyon 741 bin 838, yurtdışında ise 2 milyon 866 bin 979 olmak üzere 56 milyon 608 bin 817 kayıtlı seçmen sandığa gidecek. 2011 seçimlerinde yurtiçi ve yurtdışında toplam 52 milyon 806 bin 322 seçmen bulunuyordu. 2011 seçimlerine göre seçmen sayısı 2015 yılında toplam 3 milyon 802 bin 495 artış gösterdi.

‘Kendi gelecekleri için’

YSK’nın CHP Temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu Hürriyet’e, “Gençlerden bizim tek bir beklentimiz var. Kendi geleceklerini kendileri yaratacaklar. Bunun tek yolu da sandığa gidip oy vermeleridir” dedi. YSK’nın AK Parti Temsilcisi Şeref Malkoç ise gençlere şu önerilerde bulundu:

“Yeni Türkiye’nin geleceğinin inşası için gençler de mutlaka sandığa gitmeliler. Siyaset konusunda tecrübesi olanları dikkatle dinlemeleri, kendilerini iyi yetiştirmeleri gerekir. Kendilerini yetiştirmek için Türkiye’nin meseleleriyle ilgilensinler, bol bol siyasi hatırat okusunlar.”

Yurt dışı da kritik

Partilerin gözünü diktiği yurtdışında ise yaklaşık 1 milyon 35 bin kişi oyunu kullanmış durumda. Gümrük kapılarında oy verme işlemi sürüyor.

‘Gelecek ümidiyle oy kullanacaklar’

Metropol Stratejik ve Sosyal Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Özer Sencar, bu yıl ilk kez seçime gidecek gençlerin ‘gelecek ümidi’ne bakarak oy vereceklerini söyledi. Sencar şöyle dedi: “İş bulma sorunu çok önemli. OECD’nin son rakamlarına göre gençlerin yüzde 30’u işsiz. Sandığa giden gençlerde ise gelecek ümidinin yanı sıra siyasete meraklı olanlar için son yıllarda yaşanan gelişmeler de belirleyici olacak. Bunu çok önemseyip önemsemeyeceklerini bilmiyorum ama yolsuzluk iddiaları, liderlerin söylemleri, Gezi olayları, oy verme tercihini değişik seviyelerde etkileyecek. Seçim yasakları öncesinde ilk kez oy verecek gençlerle araştırma yaptık. Gördüğümüz, gençlerdeki kararsız oranının toplumdaki kararsızların biraz daha üstünde olduğu. Gençler için ekonomi önemli ama demokrasiye ilişkin konular da dikkat çekiyor.”

‘Seçilme yaşı 18’e inecek’

(AK Parti Seçim Beyannamesi’nden) Yükseköğretim kurumlarının kalitesi arttırılacak. Yüksek lisans ve doktora için yurtdışına gönderilen öğrenci sayısı yükseltilecek. Gençlerin karar alma mekanizmalarında daha aktif rol almaları sağlanacak. Seçilme yaşı 18’e indirilecek. ‘Sanat Evleri’ ve ‘Gençlik Stüdyoları’ kurulacak. ‘Ulusal genç istihdamı strateji belgesi’ hazırlanacak.

10 bin lira evlilik kredisi

(MHP Seçim Beyannamesi’nden) Gençler, yetenekleri ölçüsünde istedikleri bölümde yüksek öğretime devam edecek. Her öğrenciye başarılı olmak kaydıyla 10 bin lira yükseköğrenim kuponu verilecek, işe girince faizsiz olarak 4 yılda tahsil edilecek. Evlenen gençlere 10 bin TL, faizsiz ve 2 yıl vadeli evlilik kredisi verilecek. Aile içi gelirin kişi başına düşen tutarı asgari ücretten az olan işsiz gençler ailelerinin sağlık sigortasından yararlanacak.

240 lira destek

İrfan İnanç Yıldız (CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı): Türkiye’de 19 milyon genç var. Aile sigortası kapsamında her gence karşılıksız 240 lira vereceğiz. Gezi olayları, gençlerin kendi yaşamsal ve sosyal alanlarına müdahale edilmesini istemediklerini gösterdi. Gençlerin özlem duyduğu bir ortamı yine onlarla birlikte inşa edeceğiz.

Aylık 200 lira

Can Memiş (HDP Gençlik Koordinasyonu Üyesi): Gençlerin önündeki en büyük engel güvencesizlik ve işsizlik. HDP iktidarında üniversite meclisleri olacak. YÖK yerine, üniversitelerarası koordinasyon kurulu olacak. ‘Genç Yaşam’ kartımızla, gençlere aylık 200 liralık destek sağlayacağız. Askere gitmek istemeyenlere vicdani ret hakkının tanınması için mücadele yürütüyoruz. Gençlik hakkının anayasa çerçevesi içinde yer alması için çalışmalar yürüteceğiz.