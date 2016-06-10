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18 yaşından küçük kızlara şantaj yapan sapığa üst sınırdan ceza

Sanığın duruşmalar esnasında hiçbir pişmanlık yaşamadığına dikkat çeken mahkeme, sanığı iki suçtan suçlu bularak toplam 6 yıl hapis cezasına çarptırdı

10 Haziran 2016 12:38

İnternette kendini futbolcu olarak tanıtıp çıplak fotoğraflarını elde ettiği yaşı küçük kızlara şantaj yapan Tunahan K., 6 yıl hapse mahkûm edildi. Hâkim, ‘pişmanlık belirtisi yok’ dediği sanığa üst sınırdan ceza verdi.

Sabah’ta yer alan habere göre, Tunahan K.'nin 6 yıl hapse çarptırılmasına neden olan olay 3 yıl önce meydana geldi. Olay tarihinde 16 yaşında öğrenci olan A.O., Facebook'ta gezinirken Tolga Saygılı'ya yanlışlıkla arkadaşlık istediği yolladı. Karşı taraf isteği anında kabul ederken, A.O mesaj atarak isteğin yanlışlıkla telefonun donması sonucu gittiğini söyledi. Tolga Saygılı sahte ismini kullanan Tunahan K. ise ( 23) tanışmak istediğini yazdı. Kendini Eskişehirsporlu futbolcu Tolga Saygılı diye tanıtıp Antalya'da idmanda oldukları yalanını söyledi. Uzun uğraşlar veren Tunahan K., A.O.'nun telefon numarasını ele geçirdi. Bir süre karşılıklı mesajlaştılar. Küçük kızdan önce normal sonra iç çamaşırlı fotoğraflar isteyen Tunahan K., fotoğraflara fotomontaj yaparak A.O. adına bir Facebook hesabı açtı ve cep telefonu numarası dahil birçok bilgisini burada paylaştı. Tunahan K., bu hesabı kullanarak şantaja başladı ve kızdan çıplak fotoğraf göndermesini, aksi halde her şeyi ailesine anlatacağı tehdidinde bulundu. Son olarak Kocaeli'nde maçta olduğunu, maçı izlemeye gelmesi halinde fotoğrafları sileceğini söyleyince A.O. 16 Mayıs 2013'te polise şikâyette bulundu.

 

Fotoğrafları arşiv yapmış

 

Soruşturma kapsamında Bursa Orhangazi'de yaşayan Tunahan K.'nin bilgisayarına el konuldu. Bilgisayardan çok sayıda çocuk yaştaki kızlara ait görüntüler çıktı. Tunahan K. hakkında 'müstehcen görüntü üretiminde çocukların kullanılması, bu görüntülerin yayımlanması, şantaj" suçlarından dava açıldı.

Yargılama sonucunda, sanığın duruşmalar esnasında hiçbir pişmanlık yaşamadığına dikkat çeken mahkeme, sanığı iki suçtan suçlu bularak toplam 6 yıl hapis cezasına çarptırdı. 

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İnternet sapığıBursaOrhangaziTunahan KaraAOEskişehirsporTolga Saygılı

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