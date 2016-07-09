18 yaşındaki kayıp Şevval'i canlı bomba olarak mı kullanacaklar?

Diyarbakır'da 5 gün önce evden çıkan 18 yaşındaki Şevval Tikiz'den haber alınamıyor. Güvenlik kameraları ile İstanbul'a geldiği tespit edilen genç kızın gözü yaşlı annesi Songül Turhan, kızının kötü niyetli kişiler tarafından kandırılmış olabileceğini iddia ederek, "Psikolojik sorunları vardı. Kaçıranlar, onu canlı bomba olarak kullanmak için İstanbul’a getirmiş olabilirler mi?" dedi. Şevval'in Diyarbakır’daki havalimanında yolcular ile birlikte sıra beklerken güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri de ortaya çıktı.

DHA'da yer alan habere göre, Diyarbakır’da ailesi ile birlikte yaşayan 18 yaşındaki Şevval Tikiz’den ailesi 3 Temmuz Pazar Günü’nde bu yana haber alamıyor. Üniversiteye gitmek için girdiği LYS’den yaklaşık 2 hafta sonra ortadan kaybolan Şevval’in annesi, kızının en son Diyarbakır Havalimanı’nda görüldüğünü ve İstanbul’a geldiğini ifade ediyor.

Anne Songül Turhan kızının psikolojik sorunlar yaşadığı bu yüzden kötü niyetli kişiler tarafından kullanılmış olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

"Hiç böyle bir şey yapmazdı"

3 Temmuz’da kızının evden derse gidiyorum diyerek çıktığını söyleyen Turhan, “Balkonda oturuyordum bana ‘anne ben çıkıyorum’ dedi. Ben de Allah’a emanet ol kızım dedim. Ders saatlerini biliyordum kızımın, aradan 2 - 3 saat geçince telefonu açtım kızım cevap vermedi. Birkaç defa daha aradım hiç cevap vermedi. Hiç böyle bir şey yapmazdı. Merak ettim mesaj attım, mesaja da cevap vermeyince dersteki arkadaşlarına attım onlara da bana kızımın derse gelmediğini söylediler” dedi.

"İstanbul'a geldiğini öğrendik"

Son olarak Diyarbakır’daki havalimanında yolcular ile birlikte sıra beklerken güvenlik kamerasına yansıyan Şevval’in annesi Turhan, kızının 2 yıldır psikolojik tedavi gördüğünü ifade ederek, “Ağabeyi gece çalışıyordu. Telefon açtık iş yerinden geldi ağabeyi.Hastane, karakol aramaya başladık kızımı. Daha sonra havalimanındaki yolcu listesine ulaştık ve kızımın İstanbul’a geldiğini öğrendik. Sabahta kızımı bulmaları için savcılığa gittik. Teknik takip ve kamera kayıtlarına bakmak için. Bütün yapabileceğimiz şeyleri yaptık. Daha sonra da akşam 18.00 uçağı ile Diyarbakır’dan İstanbul’a çıktık geldik” diye konuştu.

"Başörtülü ama, havaalanında açık"

Kızının normalde başörtülü olduğunu, Diyarbakır’da havalimanındaki görüntülerinde başının açık olduğunu gördüğünü söyleyen anne Turhan, “Kamera kayıtlarında kızımın başının açık olduğunu gördük. İstanbul’a geldik burada da baktık evet başı açık. Ama yanında hiç kimse yoktu kızımın. Havalimanı'nda burada kızım inerken de onu kimsenin karşılamadığını gördük. Merak ediyorum kızımı. Kızım sosyal medyaya çok fazla takılmış. Sosyal medyada ulaştığı bir sürü insan var. Bu konuştuğu insanların hiçbirisini biz tanımıyoruz. Arkadaşlarından bunu da öğrendik. Kızım bu konuştuğu insanlara sıkıldığını ve ruhunun bedenine sığmadığını söylemiş. Buralardan gitmek istediğini söylemiş. Kızım bir kere intihara teşebbüs etmişti. Korkuyorum” şeklinde konuştu.

"Canlı bomba olarak mı kullanacaklar?"

Kızının sosyal medya üzerinden konuştuğu kişiler ile sağlıklı şeyler konuşmadığını söyleyen Turhan, “Kızımın sağlıklı olmadığını bildikleri için canlı bomba olarak kullanmak için İstanbul’a getirmiş olabilirler mi? Kızım hiçbir siyasi düşüncenin savunucusu değildi" ifadelerini kullandı.