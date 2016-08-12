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18 yaşındaki kadına 2 yıl boyunca cinsel istismarda bulunan zanlı tahliye edildi!

Suçluya kaçma ihtimali bulunmadığı gerekçe gösterilerek tahliye verildi

12 Ağustos 2016 20:41

Zonguldak'ta, 18 yaşındaki kadına 2 yıl boyunca cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan 21 yaşındaki Y.S., suçun niteliğinin değişebileceği ve kaçma ihtimali bulunmadığı gerekçesiyle tahliye edildi.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, Zonguldak’ta pazarcılık yapan Y.S., iddiaya göre 3 yıl önce 15 yaşında olan lise öğrencisi E.U. ile Facebook'ta tanışıp arkadaş oldu. Y.S. ve E.U., bir süre sonra ilişkiye girdi. Y.S., yaklaşık 2 yıl sonra kendisinden ayrılmak isteyen E.U.'ya, cinsel ilişki sırasında cep telefonuyla gizli çektiği görüntüleri ailesine göndereceğini söyleyerek birlikte olmaya devam etti.

E.U.'nun şikayeti üzerine tutuklanan Y.S., Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. 'Cinsel istismar', ‘Tehdit' ve ‘Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçlarından yargılanan sanık, E.U. ile onun rızası ile ilişkiye girdiklerini söyleyerek, "Daha sonra benimle arkadaşlığını bitirmek istedi. Üniversiteye gideceğini öğrenince kıskandığım için cep telefonumda görüntü olduğunu söyledim. Ancak böyle bir görüntü yok. Kıskandığım için yalan söyledim" dedi.

Şikayetçi olduğunu söyleyen E.U. ise "Tehdit ederek ilişkiye zorladı. Cezalandırılmasını istiyorum" dedi. Mahkeme heyeti, kaçma ihtimali bulunmaması ve suçun niteliğinin sanık lehine değişebileceğini göz önünde bulundurarak Y.S.'nin tahliye edilmesine karar verdi. Duruşma ertelendi.

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