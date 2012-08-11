Şemdinli saldırısını, kamptan kaçan 18 yaşındaki kadın PKK'lı haber verdi

PKK'nın Şemdinli'deki planını, kamptan kaçarak askere sığınan bir kadın PKK'lı deşifre etti. İfadeleri, PKK'nın tuzağı nasıl hazırlandığı gösterdi.

PKK'ya karşı Şemdinli'de yürütülen operasyonlar 20 gündür sürüyor. PKK'nın Şemdinli tuzağını bozan en önemli istihbari bilgilerden biri, Kuzey Irak'taki kamplardan kaçarak Şemdinli'de jandarmaya teslim olan 18 yaşındaki kadın PKK'lıdan geldi.

Devrim Tosunoğlu'nun Akşam gazetesindeki özel haberine göre; R.Ö. örgütün planından saldırılara nasıl hazırlandıklarına kadar her şeyi anlattı.

R.Ö. örgüte 2010'un ağustos ayında katılmış. Şemdinli'de faaliyet gösteren gruplara eylem gerçekleştirmeleri için 2011 kışından bu yana talimatlar verilmiş. Her gruba eylem için inisiyatif tanınmış.

R.Ö.'nün anlattıkları şöyle:

Kaleşnikof, Bixi, roketatar, Kanas, bomba, M-16 ve tabanca kullanma, sızma, pusu, tek el atışı, gece atışları, kalça atışları eğitimi aldık. Dağda hareket tarzları, çatışma dersleri, doğada yaşam ve vahşi hayvanlardan korunma öğretildi. Termal altında sürünmeyi, üst kısımları örgüt terzihanelerinde askeri kamuflaj malzemesiyle kaplanan ve üzeri vücut ısısını göstermemesi için ıslanan şemsiyelerle yapardık. Şemsiyeler vücuda 1 metre uzaklıkta tutularak ördek yürüyüşünde hareket etmeyi öğrettiler.



Esir alma eğitimi yapıldı



Saldırı ve pusu eğitimleri gerçek mermilerle yapılırdı. Vücudu hedef almazdık. Sızma eğitiminde, belli etmeden hedef tepeye çıkmaya çalışırdık. Bu eğitimin amacı esir almak içindir. Şemzinan hareketli saldırı bölüğünde, özel kuvvetler içerisinde faaliyet gösteren örgüt mensuplarının ürettiği 2500 metreden hedefi vurabilen Şiyar 1 isimli suikast tüfeği bulunuyor. Şemzinan bölüğü, 1 aydır Öcalan'a uygulanan tecrit ve 2011 Şemdinli saldırısındaki zayiatın intikamı için Şemdinli'de eş zamanlı saldırılar planlıyor. Saldırıya Hakurke, Zağros ve Çerçala taburlarından destek gelecekti. Teslim olmamdan 15 gün önce sürekli olarak askerin geçiş istikametleri olan Tise bölgesine 15-20 kadar kumandalı mayın döşendi. Şemdinli'de bulunan Kırçimenlik Tepe ile Kürtankeş Tepe arasında kalan arazide kumandalı mayın döşendiğini biliyorum. Helikopterlerin asker indireceği noktalara patlayıcı ve güçlendirilmiş mayın yerleştirildi.



İlçede sivil gibi gezerler



Agiri'ye bağlı grup eylem için keşif yaptı. Haziran'da Agiri kod isimli örgüt mensubu, ajan olduğu gerekçesiyle Suat Dündar isimli şahsın infazında, Mahir kod isimli örgüt mensubu tarafından yanlışlıkla ayağından vuruldu, Hakurke'ye tedaviye gönderildi. Şemdinli'de Felat, Serhat, Dijvar, Bahtiyar, Rubar, Mahir ve Hamza faaliyet yürütür. 2 kişilik grup halinde sivil giyinip Şemdinli'ye girerek ilçede yaşayan ve örgüte milislik yapan şahısların yardımıyla keşif yaparlar. Örgütten kaçarak gittiğimiz Şemdinli'de de iki kişiyi gördüm. Önceki Şemdinli saldırısında olduğu gibi yine Şemdinlili milisler eyleme destek verecekti.



PKK kendi tuzağına düştü



PKK'nın ağır darbe aldığı operasyonun nasıl başladığı da ortaya çıktı. Buna göre PKK'nın Yüksekova'da yol kestiği ihbarı geldi. Asker ve polis hep kullanılan güzergahı 'mayınlı olabilir' diye kullanmadı. Dağlık alandan giden güvenlik güçleri, Şemdinli'yi sızmak için gelen öncü grupla karşılaştı.



İşte çöken plan



Suriye uyruklu PKK'lı ise örgütün planını anlattı: Şemdinli'yi sızıldıktan sonra örgüt ideolojisini benimseyen insanlara silah verilip halk desteği sağlanacak. Şemdinli içinden hat çekilerek kontrol altında tutulması ve devlete ait unsurların içe çekilmesi sağlanacaktı. Şemdinli fitil olacak, devamında Hakkari, ilçeleri, Şırnak, Cizre, Silopi, Mardin, Kızıltepe, Nusaybin ve Diyarbakır bölgelerinde devrimci halk savaşları çıkartılacak.