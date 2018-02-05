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18 yaşındaki genç bonzai kurbanı oldu

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)- EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, sentetik uyuşturucu madde bonzai kullandığı iddia edilen Kenan K

05 Şubat 2018 18:26

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)- EDİRNE\'nin Keşan ilçesinde, sentetik uyuşturucu madde bonzai kullandığı iddia edilen Kenan K. (18) yaşamını yitirdi.
Olay, Yenimescit Mahallesi Zati Yörüker Caddesi\'nde meydana geldi. Madde bağımlısı olduğu öne sürülen Kenan K.\'yi, Yenimescit Mahallesi\'nde yerde hareketsiz halde gören vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, bonzai içerek komaya girdiği belirlenen Kenan K.\'yi Keşan Devlet Hastanesi\'ne götürdü. Hayati tehlikesi süren Kenan K., ilk müdahalenin ardından Edirne Sultan 1\'inci Murat Devlet Hastanesi\'ne sevk edildi. Kenan K., burada doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Kenan K.\'nin cesedi, hastane morgunda savcı ve polisin incelemesinin ardından otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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