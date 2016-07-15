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18 yaşındaki gazetecinin infazı AYM kararıyla faili meçhul kaldı!

AYM, Ferhat Tepe’nin ölümünü insanlığa karşı suç olarak değerlendirseydi, zamanaşımı sorunu olmayacak ve dosya tekrar açılabilecekti

15 Temmuz 2016 11:06

Anayasa Mahkemesi, 1993 yılında kaçırılarak infaz edilen Özgür Gündem gazetesinin 18 yaşındaki Bitlis muhabiri Ferhat Tepe’nin ölümüyle ilgili ‘etkili soruşturma yapılmadığı’ gerekçesiyle hak ihlali kararı verdi. Ancak zamanaşımına uğradığı için dosyayı yeniden açmadı.

Cumhuriyet'ten Alican Uludağ'ın haberine göre, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı, 2013 yılında soruşturma kapsamında herhangi bir faile ulaşılamadığı ve 20 yıllık zamanaşımı süresinin dolduğu gerekçesiyle Ferpat Tepe dosyasını kapattı. Ferhat Tepe’nin babası İshak Tepe, Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu. Yaşam hakkının esasının ihlal edilmediğine hükmeden AYM, yaşam hakkı kapsamında etkili soruşturma yürütme yükümlülüğünün ihlal edildiğine karar verdi. Yüksek Mahkeme, savcılığın soruşturmayı genişletmek için somut hiçbir talimat vermediği, olayı aydınlatacak işlem yapmadığı, delillerin toplanması konusunda gerekli özenin gösterilmediği ve rutin yazışmalar dışında “hareketsiz kaldığı”, dosyanın sürüncemede bırakıldığını vurguladı.

Başvurucuya 25 bin TL manevi tazminat ödenmesine hükmeden mahkeme, soruşturmanın yeniden açılmasına ise karar vermedi. Bunun gerekçesi olarak 20 yıllık zamanışımı süresinin dolmasını gösteren AYM, Ferhat Tepe’nin ölümünü insanlığa karşı suç olarak değerlendirseydi, zamanaşımı sorunu olmayacak ve dosya tekrar açılabilecekti.

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