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18 yaşındaki Edip, tüfekle intihar etti

ÇORUM, (DHA)- ÇORUM’un İskilip ilçesinde Edip E

10 Ağustos 2018 13:07

ÇORUM, (DHA)- ÇORUM’un İskilip ilçesinde Edip E. (18), evde av tüfeği ile başına ateş ederek yaşamına son verdi.
Olay, dün akşam İskilip ilçesi Çukurköy’de meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle bunalıma girdiği öne sürülen Edip E., evde yalnız başınayken av tüfeğini başına dayayıp tetiği çekti. Bahçedeki işlerini tamamlayıp eve dönen yakınları, Edip E.\'yi kanlar içinde yerde yatarken buldu. Çağırılan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Edip E.\'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.
Edip E.\'nin cesedi, otopsi için morga gönderildi.

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