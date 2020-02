18 yaşındaki Can, denizde boğuldu

Aziz GÜVENER/KARASU (Sakarya), (DHA)- SAKARYA\'nın Karasu ilçesinde ailesiyle birlikte tatil yapan Can Öçal (18), girdiği denizde boğuldu.

Kırıkkale\'den ailesiyle birlikte tatil için Karasu\'ya gelen Can Öçal, bugün sabah saatlerinde, Belediye Plajı\'nda denize girdi. Yakınları bir süre sonra Öçal\'ın kaybolduğunu fark edince, cankurtaranlardan yardım istedi. Gelen Sakarya Arama Kurtarma Derneği ve cankurtaranlar arama çalışması başlattı. Yaklaşık 1 saatlik çalışmayla bulunup, jet ski ile kıyıya getirilen Öçal\'ın duran kalbinin çalıştırılması için hemen kalp masajı yapıldı. Gencin ailesi, yakınları ve çevredeki vatandaşlar bu sırada gözyaşlarına boğuldu. 20 dakika boyunca kalp masajı yapılan Öçal, ambulansla Karasu Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Ancak tüm müdahalere karşın Can Öçal, hayata döndürülemedi.

FOTOĞRAFLI