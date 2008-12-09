18. UEFA yolculuğu için



Avrupa Şampiyonlar Ligi (G) Grubu'ndaki 6. ve son maçında yarın deplasmanda Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımıyla karşılaşacak Fenerbahçe, 18. kez UEFA Kupası'na katılmayı hedefliyor.



''Devler Ligi''nde gruptaki 5. maçlar sonunda bir üst tur şansını kaybeden sarı-lacivertliler, Kiev deplasmanında UEFA Kupası'na katılmak için son şansını kullanacak.



Avrupa kupaları mücadelesinde bugüne dek 17 kez UEFA Kupası'nda yer alan sarı-lacivertli ekip kupada oynadığı 54 maçta, 18 galibiyet, 26 yenilgi ve 10 beraberlik elde etti.



Fenerbahçe 54 maçta rakip filelere attığı toplam 72 gole karşılık, kalesinde 91 gol gördü.



Sarı-lacivertli takım, UEFA Kupası'nda en önemli başarısını bugüne dek iki kez 3. tur (32'ler turu) oynayarak elde etti.



2004-2005 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde (D) Grubu'nu 3. tamamlayarak yoluna UEFA Kupası'nda devam eden Fenerbahçe, katıldığı ilk turda (3. tur) kupaya veda etti.



2006-2007 sezonunda da Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunu geçemeyerek UEFA'ya katılan sarı-lacivertliler 1. tur ve grubun yer aldığı 2. turu geçip 3.tura kadar yükselmiş, ancak yine bu turda kupaya veda etmişti.