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18 televizyona RTÜK'ten Ergenekon cezası

RTÜK, Ergenekon zanlısı emekli orgeneral Şener Eruygur’un eşine ait olduğu öne sürülen bir ses kasetini yayınladıkları için 18 TV kanalına ceza verdi

12 Nisan 2009 03:00

RTÜK, Ergenekon davası zanlılarından Emekli Orgeneral Şener Eruygur’un eşi Mukaddes Eruygur’a ait olduğu öne sürülen bir ses kasetini yayınladıkları için 18 TV kanalına ceza verdi. 

Radyo Televizyon üst kurulu, Ergenekon davası zanlılarından Emekli Orgeneral Şener Eruygur’un eşi Mukaddes Eruygur’a ait olduğu öne sürülen bir ses kasedini yayınladıkları için 18 TV kanalına uyarı cezası verdi. RTÜK kanunu gereği izinsiz ve gizli çekilmiş ses ve görüntü kayıtlarının yayınlanmasını yasaklıyor. Türk Ceza Kanunu ve Basın Kanununda da bu yönde yasaklar bulunuyor.

Gazeteport'un haberine göre üst kurul üyesi Şaban Sevinç’in başvurusu üzerine RTÜK, gizli yapılan ses kayıtlarının bazı TV’lerde yayınlanması üzerine harekete geçti. İzleme ve Değerlendirme Dairesince yapılan incelemede hem Mukaddes Eruygur hem de Çankaya eski belediye Başkanı Muzaffer Eryılmaz’a aşit olduğu öne sürülen ses kayıtlarının bazı kanallarda yayınlandığını belirledi.

NTV ve CNN de var 

Bu tespitin ardından gizlice banda alınan ses kaydını yayınlayan ve aralarında ATV, NTV, Kanal 24, CNN Türk, Kanal 7, STV ve TV 8’in de bulunduğu 18 kanala uyarı cezası verildi. Ceza verilen TV’ler arasında, Kanal Çay, Asu TV gibi yerel kanallar da bulunuyor.
Cezaya neden olan ses kaydında, Emekli Orgeneral Şener Eruygur'un eşi Mukaddes Eruygur ile GATA Beyin Cerrahisi Servis şefi arasındaki konuşmalar yer alıyordu. Mukaddes Eruygur, emekli Orgeneral Hurşit Tolon hakkında tahliye kararı veren İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi ile 14. Ağır Ceza Mahkemesi için 'bizden' ifadesini kullanmış, Ankara, İstanbul ve İzmir Barosu yöneticilerinin kendilerine yardım edeceklerini vurgulanmıştı.

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