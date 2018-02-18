18 Şubat Pazar DHA Spor Gündemi

(ÖZEL) Chelsea Antrenörü Eddie Newton: \"Türkiye, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası\'nı organize edebilecek nitelikte ve kalitede\"
\"Medipol Başakşehir ve Beşiktaş çok iyi mesafeler katetti\"
\"Türkiye\'de takip ettiğimiz oyuncular var\"
\"Süper Lig\'de kalite arttı\"
\"Cenk\'in adaptasyon sürecinden sonra başarılı olacağını düşünüyorum\"
\"Emre Can\'ın, Mesut\'un ve İlkay\'ın iyi olmalarının nedeni Bundesliga\'dan gelmeleri\"
\"Arsenal\'in futbol sistemi Oğuzhan için çok uygun\"
\"Türk futbolcular taktiksel ve fiziksel olarak da gelişim gösteriyor\"
\"Quaresma, Türkiye\'ye çok doğru bir zamanda geldi\"
\"Beşiktaş maçı Bayern Münih\'in tahmin ettiği kadar kolay olmayacaktır\"
SPOR TOTO SÜPER LİG
13:30 Bursaspor - Evkur Yeni Malatyaspor
13:30 Kardemir Karabükspor - Teleset Mobilya Akhisarspor
16:00 Trabzonspor - Medipol Başakşehir
19:00 Kasımpaşa - Galatasaray
BEŞİKTAŞ
17.00 Bayern Münih maçının hazırlıkları devam edecek.
FENERBAHÇE
Beşiktaş derbisinin hazırlıkları başlayacak.
SPOR TOTO 1. LİG
13:00 Ümraniyespor - Eskişehirspor
15:30 Gazişehir Gaziantep FK - İstanbulspor
18:00 Adana Demirspor - Boluspor
TFF 2. ve TFF 3. Lig\'de maçlar devam edecek.
AVRUPA LİGLERİ
20:00 Mönchengladbach - Borussia Dortmund (Ömer Toprak - Nuri Şahin)
20:30 Espanyol - Villarreal (Enes Ünal)
22:45 Milan - Sampdoria (Hakan Çalhanoğlu)
BASKETBOL
-PTT Erkekler Türkiye Kupası Finali-
18:00 Anadolu Efes - TOFAŞ
-Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi-
14:00 Beşiktaş - Fenerbahçe
14:00 Çukurova Basketbol - Adana ASKİ
14:00 Hatay BŞB - Bellona AGÜ Spor
VOLEYBOL
-Vestel Venus Sultanlar Ligi-
14:00 Nilüfer Bld. - Kameroğlu Beylikdüzü Vol. İht.
17:00 İlbank - Halkbank
17:00 Çanakkale Bld. - Fenerbahçe