18 Şubat Pazar DHA Spor Gündemi

(ÖZEL) Chelsea Antrenörü Eddie Newton: \"Türkiye, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası\'nı organize edebilecek nitelikte ve kalitede\"

\"Medipol Başakşehir ve Beşiktaş çok iyi mesafeler katetti\"

\"Türkiye\'de takip ettiğimiz oyuncular var\"

\"Süper Lig\'de kalite arttı\"

\"Cenk\'in adaptasyon sürecinden sonra başarılı olacağını düşünüyorum\"

\"Emre Can\'ın, Mesut\'un ve İlkay\'ın iyi olmalarının nedeni Bundesliga\'dan gelmeleri\"

\"Arsenal\'in futbol sistemi Oğuzhan için çok uygun\"

\"Türk futbolcular taktiksel ve fiziksel olarak da gelişim gösteriyor\"

\"Quaresma, Türkiye\'ye çok doğru bir zamanda geldi\"

\"Beşiktaş maçı Bayern Münih\'in tahmin ettiği kadar kolay olmayacaktır\"

SPOR TOTO SÜPER LİG

13:30 Bursaspor - Evkur Yeni Malatyaspor

13:30 Kardemir Karabükspor - Teleset Mobilya Akhisarspor

16:00 Trabzonspor - Medipol Başakşehir

19:00 Kasımpaşa - Galatasaray

BEŞİKTAŞ

17.00 Bayern Münih maçının hazırlıkları devam edecek.

FENERBAHÇE

Beşiktaş derbisinin hazırlıkları başlayacak.

SPOR TOTO 1. LİG

13:00 Ümraniyespor - Eskişehirspor

15:30 Gazişehir Gaziantep FK - İstanbulspor

18:00 Adana Demirspor - Boluspor

TFF 2. ve TFF 3. Lig\'de maçlar devam edecek.

AVRUPA LİGLERİ

20:00 Mönchengladbach - Borussia Dortmund (Ömer Toprak - Nuri Şahin)

20:30 Espanyol - Villarreal (Enes Ünal)

22:45 Milan - Sampdoria (Hakan Çalhanoğlu)

BASKETBOL

-PTT Erkekler Türkiye Kupası Finali-

18:00 Anadolu Efes - TOFAŞ

-Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi-

14:00 Beşiktaş - Fenerbahçe

14:00 Çukurova Basketbol - Adana ASKİ

14:00 Hatay BŞB - Bellona AGÜ Spor

VOLEYBOL

-Vestel Venus Sultanlar Ligi-

14:00 Nilüfer Bld. - Kameroğlu Beylikdüzü Vol. İht.

17:00 İlbank - Halkbank

17:00 Çanakkale Bld. - Fenerbahçe