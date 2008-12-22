T24 LogoT24 Logo
Dünya

18 santimlik akrebi 2 dakika ağzında tuttu

Taylandlı 'Akrep Kraliçesi' Kançana Kaetkaev, 18 santimlik akrebi iki dakikadan uzun süre ağzında tutarak dünya rekoru kırdı

22 Aralık 2008 02:00

Tayland'da kendini "Akrep kraliçesi" ilan eden Kançana Kaetkaev adlı kadın, 18 cm boyundaki canlı siyah akrebi iki dakikadan uzun süre ağzında tutarak dünya rekoru kırdı.

39 yaşındaki kadın, rekoru Bangkok'un güneydoğusundaki Pattaya beldesinde toplanan insanların huzurunda kırdı.

Beyaz elbise ve uzun dantelli eldivenler giyen "kraliçe", zehirli hayvanı tam olarak 2 dakika 3 saniye ağzında tutup tükürdü.

Kançana, daha sonra da yeni bir rekor denemesine başladı. 5 bin akrebin bulunduğu cam kafese giren Kançana, kafeste 33 gün kalmayı tasarlıyor. "Kraliçe" 2002 yılında akreplerle 32 gün geçirmişti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24