18 santimlik akrebi 2 dakika ağzında tuttu

Tayland'da kendini "Akrep kraliçesi" ilan eden Kançana Kaetkaev adlı kadın, 18 cm boyundaki canlı siyah akrebi iki dakikadan uzun süre ağzında tutarak dünya rekoru kırdı.



39 yaşındaki kadın, rekoru Bangkok'un güneydoğusundaki Pattaya beldesinde toplanan insanların huzurunda kırdı.



Beyaz elbise ve uzun dantelli eldivenler giyen "kraliçe", zehirli hayvanı tam olarak 2 dakika 3 saniye ağzında tutup tükürdü.



Kançana, daha sonra da yeni bir rekor denemesine başladı. 5 bin akrebin bulunduğu cam kafese giren Kançana, kafeste 33 gün kalmayı tasarlıyor. "Kraliçe" 2002 yılında akreplerle 32 gün geçirmişti.