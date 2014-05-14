18 saat sonra ölüm madeninden çıktı ama...

Soma'da dün saat 15.00'de meydana gelen maden faciasında 274 işçinin ölümü yürekleri dağlarken bu sabah 08.45'te alkışlar arasında bir işçinin sağ çıkarıldığı haberi sevinç yaratmıştı.

Madenden canlı olarak kurtarıldığı sanılan Fatih Aktaş, maden işçisi değil, yerin metrelerce altında mahsur kalanları kurtarmak için gelen özel tim görevlisiydi. Onlarda madende mahsur kalmışlardı ve onlarda zehirli gaz yüzünden yaşamlarını tehlikeye atmıştı. Türkiye’yi bir anda umutlandıran haber ne yazık ki doğru değildi. Kurtarma timi görevlisi Fatih Aktaş, madenin önünde ilk müdahale ile yaşama döndürülürken, aynı ocaktan saat 09:00 itibariyle çıkarılan 10 madenci ise ölüm madeninde yaşamın yitirenler arasına girdi.