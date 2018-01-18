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Spor

18 Ocak Perşembe Spor Gündemi

2017 - 2018 Futbol Sezonu'nda takımların transfer çalışmaları takip ediliyor

18 Ocak 2018 12:26

2017 - 2018 Futbol Sezonu\'nda takımların transfer çalışmaları takip ediliyor.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
Kupada son 16 turu bugün oynanacak 2 maçla tamamlanacak;
18:00 Antalyaspor - Kayserispor
20:30 Bucaspor - Galatasaray

GALATASARAY\'DA SEÇİME DOĞRU
19:00 Başkan Dursun Özbek, kongre üyeleri için düzenleyeceği toplantıda yeni yönetimini tanıtacak.

FENERBAHÇE
Sahasında Göztepe\'yi ağırlayacak olan sarı-lacivertliler, bu maçın hazırlıklarını sürdürecek.

BEŞİKTAŞ
12:00 Kupada Osmanlıspor\'u eleyen siyah-beyazlılar lige döndü. Deplasmanda Antalyaspor ile oynanacak maçın hazırlıkları başlayacak.

BURSASPOR
Yeşil-beyazlılar, lider Medipol Başakşehir ile oynayacakları maçın hazırlıklarına devam edecek.
15:30 Teknik direktör Paul Le Guen antrenman öncesinde açıklamalarda bulunacak.

TRABZONSPOR
11:00 Teknik direktör Rıza Çalımbay basın toplantısı düzenleyecek.
17:00 Atiker Konyaspor maçının hazırlıkları basına açık antrenmanla sürecek.

VOLEYBOL
-Erkekler Şampiyonlar Ligi
22:30 Trentino Diatec - Arkas Spor

-Vestel Venus Sultanlar Ligi-
15:00 İlbank - Nilüfer Bld.

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