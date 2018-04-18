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Spor

18 Nisan Çarşamba DHA Spor Gündemi

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI (Yarı Final Rövanş) 20:30 Galatasaray - Teleset Mobilya Akhisarspor  FENERBAHÇE Beşiktaş maçının hazırlıkları tamamlanacak

18 Nisan 2018 12:35

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI (Yarı Final Rövanş)
20:30 Galatasaray - Teleset Mobilya Akhisarspor 

FENERBAHÇE
Beşiktaş maçının hazırlıkları tamamlanacak.

BEŞİKTAŞ
Siyah-beyazlılarda kupa maçının son çalışması yapılacak.

BURSASPOR
11:00 Teknik direktör Mustafa Er basın toplantısı yapacak
Yeşil-beyazlı ekip hazırlıklarını sürdürecek

TRABZONSPOR
10:15 Teknik direktör Rıza Çalımbay, Mehmet Ali Yilmaz Tesisleri\'nde basın toplantısı düzenleyecek

AVRUPA LİGLERİ
21:45 Torino - Milan (Hakan Çalhanoğlu)
21:45 Roma - Genoa (Cengiz Ünder)

EUROLEAGUE
20:15 Fenerbahçe Doğuş - Saski Baskonia SAD 

KADINLAR EUROCUP (Final Rövanş) 
21:00 Reyer Venezia - Galatasaray

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