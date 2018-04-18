18 Nisan Çarşamba DHA Spor Gündemi

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI (Yarı Final Rövanş)
20:30 Galatasaray - Teleset Mobilya Akhisarspor
FENERBAHÇE
Beşiktaş maçının hazırlıkları tamamlanacak.
BEŞİKTAŞ
Siyah-beyazlılarda kupa maçının son çalışması yapılacak.
BURSASPOR
11:00 Teknik direktör Mustafa Er basın toplantısı yapacak
Yeşil-beyazlı ekip hazırlıklarını sürdürecek
TRABZONSPOR
10:15 Teknik direktör Rıza Çalımbay, Mehmet Ali Yilmaz Tesisleri\'nde basın toplantısı düzenleyecek
AVRUPA LİGLERİ
21:45 Torino - Milan (Hakan Çalhanoğlu)
21:45 Roma - Genoa (Cengiz Ünder)
EUROLEAGUE
20:15 Fenerbahçe Doğuş - Saski Baskonia SAD
KADINLAR EUROCUP (Final Rövanş)
21:00 Reyer Venezia - Galatasaray