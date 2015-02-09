18 milyon öğrenci bugün ders başı yapıyor

Okullarda, 18 milyon öğrenci ve 900 bin öğretmen, eğitim öğretim yılının ikinci dönemine ders başı yapacak.

Okullarda, 18 milyon öğrenci ve 900 bin öğretmen, 2 haftalık yarıyıl tatilinin ardından bugün eğitim öğretim yılının ikinci dönemine başlayacak.

2014-2015 eğitim öğretim yılının 15 Eylül Pazartesi günü başlayan ilk yarısı, 23 Ocak 2015'de öğrencilere karne dağıtımıyla sona ermişti. Bugün, 18 milyon öğrenci ve 900 bin öğretmen yarıyıl tatilinin ardından ikinci eğitim öğretim dönemine başlayacak.

Milli Eğitim Bakanlığı ara tatilde, 15 bin öğretmen kadrosuna ilk atamaları gerçekleştirdi.

Tatil sonrası sınav maratonu başlıyor

İkinci dönem 8. sınıf öğrencileri, Türkçe, Matematik, Fen ve Teknoloji, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ile yabancı dil derslerinden 29-30 Nisan'da ortak sınavlara girecek. Mazeret sınavı da 16-17 Mayıs'ta yapılacak. Sınav sonuçlarının haziranda açıklanması planlanıyor.

Üniversiteye giriş sınavlarının ilk aşaması, Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) 15 Mart Pazar, ikinci aşama olan Lisans Yerleştirme Sınavları (LYS) ise 13-14 Haziran ve 20-21 Haziran'da 5 oturumda gerçekleştirilecek.

Okul sütü yeniden başlıyor

Milli Eğitim Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Sağlık Bakanlıkları tarafından ortaklaşa hazırlanan ve 2011 yılında uygulamaya konulan "Okul Sütü Programı", 2014-2015 eğitim öğretim yılının ikinci yarısında tekrar uygulanmaya başlanacak.

Süt, çocuklara, pazartesi, çarşamba ve cuma olmak üzere haftada 3 gün dağıtılacak. Program, Bakanlar Kurulu kararı gereğince, resmi-özel anaokulu, uygulama sınıfı, ana sınıfı ve ilkokul öğrencilerine yönelik uygulanıyor.

Programdan, 5 milyon 848 bin 375’i veli izni olan, 552 bin 741’i veli izni olmayan öğrenci olmak üzere toplam 6 milyon 401 bin 116 öğrencinin yararlanması hedefleniyor.