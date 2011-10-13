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Ekonomi

1.8 milyon liralık saati kim alacak

Ünlü Vacheron Constantin markasının 250’nci yılı şerefine 55 adet üretilen saatler 750 bin eurodan satılıyor.

13 Ekim 2011 03:00



T24- Ünlü Vacheron Constantin markasının 250’nci yılı şerefine 55 adet üretilen ve 750 bin eurodan (1 milyon 875 bin lira) satılan saatlerden biri Türkiye’de azeri bir işadamına satıldı. Türkiye’ye gönderilen diğer saat ise Kanyon’daki bir mağazada alıcı bekliyor




Milliyet'in haberine göre, Fransa’daki Saint-Gervais adlı bölgenin ismini alan saati 44 milimetre çapında platin bir kasa çevreliyor. Saint Gervais model saat 410 parçadan oluşuyor. Dakikaların ilerlemesi bu 410 parçanın bir arada çalışmasıyla meydana geliyor.


Saatin üzerinde aylar ve günler de ayrı kısımlar halinde bulunuyor. Modern bir tasarım görüntüsü çizen saatin değeri ise 300 bin (546 bin TL) ila 400 bin dolar (728 bin TL) arasında değişiyor.


Saatte 4 ayrı çark var. Elle kurulan saatin, kurulduktan sonraki çalışma süresi yaklaşık 270 saat ancak saat firmanın yıldönümüne atıfta bulunarak 250’nci saatin sonunda kendini durduruyor.



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