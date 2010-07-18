-1.8 MİLYON İSTİHDAM YARATILDI KÜTAHYA (A.A) - 18.07.2010 - Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ''Türkiye son bir yılda yaklaşık 1.8 milyon istihdam yarattı, Avrupa'nın tamamına baktığımızda 1.8 milyonluk istihdam yarattığını görüyoruz'' dedi. Şimşek, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası'nda (KÜTSO) düzenlenen istişare toplantısında yaptığı konuşmada, ''Türkiye'nin dünyada son 60 ya da 80 yılın en büyük krizinden çok hızlı ve güçlü bir şekilde çıkmasının tesadüf olmadığını'' söyledi. Türkiye'nin büyüme, istihdam yaratma ve kredi notu artışı bakımından Avrupa'da birçok rekor kırdığını belirten Şimşek, geçen yılın son çeyreğinden itibaren ülkenin çok hızlı bir büyüme dönemine girdiğini bildirdi. Şimşek, yapılan tahminlere göre Türkiye'nin bu yıl yüzde 5 ile 7 arasında büyüyeceğini, Avrupa Birliği (AB) ülkelerine ilişkin büyüme öngörülerinin ise yüzde 0.6 ile yüzde 1.4 arasında değiştiğini anlattı. Türkiye yüzde 5 dahi büyüse bunun Avrupa ile arayı kapatması anlamına geleceğini ifade eden Şimşek, ''Tabi ki Türkiye'de işsizlik oranı hala yüksek, ama en azından krizden çıkışa baktığımızda durumu çok iyi. Bazı Avrupa ülkelerinde işsizlik oranları artmaya devam ediyor. Türkiye son bir yılda yaklaşık 1.8 milyon istihdam yarattı, Avrupa'nın tamamına baktığımızda 1.8 milyonluk istihdam yarattığını görüyoruz'' diye konuştu. Küresel ekonomik kriz döneminde birçok ülkede problemler yaşandığını ve bunların kamu sektörünün bilançosuna yansıdığını dile getiren Şimşek, şöyle devam etti: ''Birçok ülkede bütçe açıkları ve borçlar arttı. Şimdi yavaş yavaş bu krizin faturası bu ülkelerde daha yüksek vergilerle iş adamına, emekliye, çalışanlara, aslında vatandaşların tamamına çıkıyor. Bugün birçok Avrupa ülkesinde KDV arttı, kimisinde kurumlar vergisinde ters hareketler yaşandı, kimisinde emeklilik maaşları azaltıldı, kimisinde kamuda çok ciddi ölçüde eleman çıkarıldı. Türkiye bu krizi sadece kendi imkanları ve tedbirleriyle atlatmakla kalmadı, krizi vatandaşa mümkün olduğunca yansıtmadan atlattı. Geçmişte dünyada krizler yokken Türkiye ne krizler yaşamış, ne sıkıntılar geçirmiş, ne büyük enflasyon oranlarıyla karşılaşmıştı. Şimdi Türkiye iyi ve doğru yoldadır, ancak sıkıntımız yok anlamına da gelmez. Türkiye birçok gelişmekte olan ülke gibi çok önemli yapısal sorunları olan ülkedir. Birçok konuda önemli mesafeler kat ettik, çözülemez denilen birçok sorunu hallettik. Mesela Türkiye'de eğitime çok imkan ayırdık, ancak eğitimin kalitesinin artırılması konusunda istenilen noktada değiliz. Eğitimin kalitesinin artması, iş gücü piyasası ve işverenlerin ihtiyacına yönelik eğitim sisteminin yerleşmesi için ekstra çaba göstermemiz lazım.''