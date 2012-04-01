1.8 milyon adayın büyük heyecanı

Üniversiteye girişte uygulanan birinci aşama olan Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) yapılıyor.

Sınava, 1 milyon 837 bin aday girdi. YGS, Türkiye’de tüm il ve bazı ilçe merkezleri ile KKTC’nin başkenti Lefkoşa’da, 160 sınav merkezinde gerçekleştirilecek. Sınav, saat 10.00’da başladı. YGS tek oturumda 160 dakika sürecek. Adayların sınava gelirken yanlarında mutlaka 2012-YGS Sınava Giriş Belgesi ile nüfus cüzdanı veya pasaport bulundurmaları zorunlu tutuluyor. Sınavların yapıldığı binalara girişte adayların ve sınav görevlilerinin üstleri emniyet görevlileri tarafından elle ve dedektörle arandı.



Twitter’da dünya trendi oldu



Son günlerde sınav, eğitim sistemi ve dershaneleriyle dünya gündeminde yer eden Türkiye’de eğitimde bir ilk daha yaşandı. Bugün yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) Twitter ‘dünya trendleri’ sıralamasına onuncu sıradan da olsa girerek en çok sözü edilen konulardan biri oldu. Sınavdan saatler önce “yarın YGS” biçimindeki mention, dünyanın Twitter’da en çok konuştuğu konular arasına girdi.