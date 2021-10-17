18 milletvekilinin parmak izi okunamıyor

Meclis yeni yasama dönemine yeni elektronik oylama sistemi ile girdi. Bu sistemi kullanmak için tüm milletvekillerinden parmak izi istendi. 18 milletvekilinin parmak izi ise başvuru yapmalarına karşın alınamadı.

Gazete Duvar'da "Duvar Arkası" bölümünde, "Meclis Başkanvekilinin hafta içinde genel kurulda yaptığı açıklamaya göre yaklaşık 45 milletvekili henüz parmak izi vermedi. 18 milletvekilinin parmak izi ise başvuru yapmalarına karşın alınamadı. 18 milletvekilinin parmak izinin alınamamasında parmaklardaki çeşitli dezenformasyonların etkili olduğu ifade ediliyor. Bunun nedenleri olarak da ileri yaş nedeniyle deride ortaya çıkan dezenformasyonlar ve pandemi sürecinde yoğun dezenfektan kullanımı gibi durumların etkili olabileceği konuşuluyor." ifadesi kullanıldı.