18 metrelik kuyuya düşen yavru kedi kurtarıldı

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- BODRUM\'da, içi boş su kuyusuna düşen yavru kedi, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekibince kurtarıldı.

Bodrum\'da yaşayan Filiz Ferah (42), dün akşam saatlerinde Gümüşlük Mahallesi\'ndeki evinin yakınında kedi sesi duydu. Ferah, sesin evinin yanındaki mandalina bahçesi içerisindeki atıl durumda bulunan su kuyusundan geldiğini farkedip, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi\'ne bildirdi. Olay yerine AKUT Bodrum ekipleri sevk edildi. AKUT Bodrum ekibinden 5 gönüllü bölgeye ulaştı. Kurulan ip sistemi ile bir AKUT gönüllüsü, yaklaşık 18 metre derinliğinde, 5 metre genişliğindeki, içerisinde su bulunmayan kuyuya indi. Hayvan yakalama kepçesiyle yakalanan 5 aylık yavru kedi, yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucunda kurtarıldı.

AKUT Bodrum Ekip Lideri Sadettin Uslu, \"Bu kuyudan çıkardığımız ikinci kedi. 3 ay önce de kardeşini kurtarmıştık. Maalesef bölgemizde çok miktarda bu tür kuyulardan var. 10 yıldır bölgemizdeki su kuyularından, 800 kilogram ağırlığındaki hamile inekten tutun da domuz, köpek, porsuk, tilki gibi 1 aylık yavru kediye kadar 80\'in üzerinde hayvan kurtardık. Üstleri açık olan bu kuyular hayvanlar için olduğu kadar, yetişkin insanlar ve çocuklar için de ciddi tehlike yaratıyor. Konuyu kaymakamımız ile paylaşacağız. Ancak yöre halkını da duyarlı olup, önlemlerini almaya davet ediyoruz\" dedi. Filiz Ferah ise kediyi kurtaran AKUT ekiplerine teşekkür etti.



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