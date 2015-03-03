18. Metin Göktepe Ödüllleri için başvurular başladı

Evrensel Gazetesi muhabiri Metin Göktepe ve görevi başında yitirilen gazetecilerin anılarını yaşatmak, genç gazetecileri gerçeklere bağlı bir habercilik konusunda özendirmek amacıyla düzenlenen Metin Göktepe Gazetecilik Ödülleri için başvurular başladı. İlki 1998 yılında verilen Metin Göktepe Gazetecilik Ödülleri’nin bu yıl 18’incisi düzenleniyor.

Jüride bulunan isimler

evrensel.net'in haberine göre, Metin Göktepe Gazetecilik Ödülleri’nde kazananları bu yıl şu isimlerden oluşan jüri belirleyecek: Yazgülü Aldoğan, Melda Onur, Celal Başlangıç, Erol Önderoğlu, Fikret İlkiz, Kamil Tekin Sürek, Amberin Zaman, Belma Akçura, Murat Sabuncu, Hilmi Hacaloğlu, Başak Şengül, Nazım Alpman, Yalçın Doğan, Hüseyin Aykol.

Yarışma, Haber (Gazete-TV), Fotoğraf ve Yerel Gazetecilik olmak üzere üç dalda düzenleniyor. Yarışmaya, 15 Mart 2014 ile 15 Mart 2015 tarihleri arasında yayımlanmış olan ürünler katılabiliyor. Yarışmaya katılacak ürünler, yazılı basında yayımlanmış olanlardan, 1 asıl, 14 fotokopi olarak, TV’de yayımlanmış olan ürünlerden ise 1 örnek DVD formatı ya da flash belleğe yüklü haliyle gönderilmesi gerekiyor.

Fotoğraf dalında yarışmaya katılacak adayların ise, 1 asıl 14 fotokopi olarak gönderecekleri fotoğraflarının arka yüzlerinin sol alt köşesine bir etiketle ürünün adını, çekildiği yer ve tarihini yazmaları gerekiyor. Gönderilen fotoğrafların en az 18x24 cm ebatlarında (renkli ya da siyah beyaz) olması gerekiyor.

İletişim adresi

Yarışmaya katılacak adayların ürünlerini kısa öz geçmişleri, iletişim bilgileri ve bir fotoğrafları ile birlikte; Metin Göktepe Gazetecilik Ödülleri Silivrikapı Mahallesi Kuvayi Milliye Caddesi Çevre Tiyatrosu Sokağı Çaykara Palas Apt. No: 1/C (Evrensel Gazetesi) Kocamustafapaşa/İSTANBUL adresine, 20 Mart 2015 tarihine kadar göndermeleri gerekiyor.

Kazananlara ödülleri Metin Göktepe’nin doğum günü olan 10 Nisan 2015 tarihinde düzenlenecek törenle verilecek.