18 Mayıs Cuma DHA Spor Gündemi

SPOR TOTO SÜPER LİG
18:00 Teleset Mobilya Akhisarspor - Osmanlıspor
18:00 Aytemiz Alanyaspor - Antalyaspor
18:00 Gençlerbirliği - Bursaspor
18:00 Trabzonspor - Kardemir Karabükspor
18:00 Evkur Yeni Malatyaspor - Kayserispor
GALATASARAY
17.30 Sarı-Kırmızılı takım Göztepe ile oynayacağı karşılaşma için İzmir\'e gidecek
18.30 İzmir\'de karşılanışı
FENERBAHÇE
Konyaspor maçı hazırlıkları tamamlanacak
BEŞİKTAŞ
Sivasspor maçı hazırlıkları tamamlanacak
THY AVRUPA LİGİ FİNAL FOUR
19:00 Fenerbahçe Doğuş - Zalgiris Kaunas
22:00 CSKA Moskova - Real Madrid
TFF 2. LİG PLAY OFF YARI FİNALİ
16:00 Gümüşhanespor - Sakaryaspor
19:00 Afjet Afyonspor - Keçiörengücü