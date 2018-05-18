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Spor

18 Mayıs Cuma DHA Spor Gündemi

SPOR TOTO SÜPER LİG 18:00 Teleset Mobilya Akhisarspor - Osmanlıspor 18:00 Aytemiz Alanyaspor - Antalyaspor 18:00 Gençlerbirliği - Bursaspor 18:00 Trabzonspor - Kardemir Karabükspor 18:00 Evkur Yeni Malatyaspor - Kayserispor GALATASARAY  17

18 Mayıs 2018 12:21

SPOR TOTO SÜPER LİG
18:00 Teleset Mobilya Akhisarspor - Osmanlıspor
18:00 Aytemiz Alanyaspor - Antalyaspor
18:00 Gençlerbirliği - Bursaspor
18:00 Trabzonspor - Kardemir Karabükspor
18:00 Evkur Yeni Malatyaspor - Kayserispor

GALATASARAY 
17.30 Sarı-Kırmızılı takım Göztepe ile oynayacağı karşılaşma için İzmir\'e gidecek
18.30 İzmir\'de karşılanışı 

FENERBAHÇE
Konyaspor maçı hazırlıkları tamamlanacak

BEŞİKTAŞ
Sivasspor maçı hazırlıkları tamamlanacak

THY AVRUPA LİGİ FİNAL FOUR
19:00 Fenerbahçe Doğuş - Zalgiris Kaunas 
22:00 CSKA Moskova - Real Madrid

TFF 2. LİG PLAY OFF YARI FİNALİ 
16:00 Gümüşhanespor - Sakaryaspor
19:00 Afjet Afyonspor - Keçiörengücü

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SPOR TOTO SÜPER LİG 1800 Teleset Mobilya AkhisarsporOsmanlıspor 1800 Aytemiz AlanyasporAntalyaspor 1800 GençlerbirliğiBursaspor 1800 TrabzonsporKardemir Karabükspor 1800 Evkur Yeni MalatyasporKayserispor GALATASARAY  17
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