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Spor

18 Mart Pazar DHA Spor Gündemi

SPOR TOTO SÜPER LİG 13

18 Mart 2018 12:27

SPOR TOTO SÜPER LİG
13.30 Aytemiz Alanyaspor - Göztepe  
13.30 Atiker Konyaspor - Kayserispor  
16.00 Trabzonspor - Evkur Yeni Malatyaspor 
19.00 Medipol Başakşehir - Beşiktaş 

FENERBAHÇE
Takım izinli

SPOR TOTO 1. LİG
13.00 Balıkesirspor Baltok - İstanbulspor  
13.00 BB Erzurumspor - Akın Çorap Giresunspor  
15.30 Samsunspor - Boluspor  
18.00 MKE Ankaragücü - Eskişehirspor  

AVRUPA\'DAN FUTBOL
15.30 Borussia Dortmund - Hannover 96 (Nuri Şahin - Ömer Toprak)
17.00 Crotone - Roma (Cengiz Ünder)
17.00 Milan - Chievo (Hakan Çalhanoğlu)
20.30 Celta Vigo - Malaga (Emre Mor)
20.30 Villarreal - Atletico Madrid (Enes Ünal)

BASKETBOL
-Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi-
13.00 Fenerbahçe Doğuş - Darüşşafaka
15.15 Demir İnşaat Büyükçekmece -  Galatasaray Odeabank
17.00 Yeşilgiresun Belediyespor - Anadolu Efes
19.30 Muratbey Uşak - İstanbul BBSK
-Bilyoner.com Kadınlar Basketbo Süper Ligi-
14.00 Mersin BŞB - Yakın Doğu Üniversitesi
16.00 Fenerbahçe - Botaş

GÜREŞ
Büyük Erkekler Süper Ligi\'nin 1\'inci hafta müsabakaları sona erecek 

ATLETİZM
10.00 Batman Yarı Maratonu koşulacak. 
4\'üncü Belediyeler Salon Atletizim Şampiyonası TAF Atletizm Salonu\'nda yapılacak 

BADMİNTON
Badminton Türkiye Şampiyonası Edirne\'de devam edecek

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