18 Mart Pazar DHA Spor Gündemi

SPOR TOTO SÜPER LİG
13.30 Aytemiz Alanyaspor - Göztepe
13.30 Atiker Konyaspor - Kayserispor
16.00 Trabzonspor - Evkur Yeni Malatyaspor
19.00 Medipol Başakşehir - Beşiktaş
FENERBAHÇE
Takım izinli
SPOR TOTO 1. LİG
13.00 Balıkesirspor Baltok - İstanbulspor
13.00 BB Erzurumspor - Akın Çorap Giresunspor
15.30 Samsunspor - Boluspor
18.00 MKE Ankaragücü - Eskişehirspor
AVRUPA\'DAN FUTBOL
15.30 Borussia Dortmund - Hannover 96 (Nuri Şahin - Ömer Toprak)
17.00 Crotone - Roma (Cengiz Ünder)
17.00 Milan - Chievo (Hakan Çalhanoğlu)
20.30 Celta Vigo - Malaga (Emre Mor)
20.30 Villarreal - Atletico Madrid (Enes Ünal)
BASKETBOL
-Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi-
13.00 Fenerbahçe Doğuş - Darüşşafaka
15.15 Demir İnşaat Büyükçekmece - Galatasaray Odeabank
17.00 Yeşilgiresun Belediyespor - Anadolu Efes
19.30 Muratbey Uşak - İstanbul BBSK
-Bilyoner.com Kadınlar Basketbo Süper Ligi-
14.00 Mersin BŞB - Yakın Doğu Üniversitesi
16.00 Fenerbahçe - Botaş
GÜREŞ
Büyük Erkekler Süper Ligi\'nin 1\'inci hafta müsabakaları sona erecek
ATLETİZM
10.00 Batman Yarı Maratonu koşulacak.
4\'üncü Belediyeler Salon Atletizim Şampiyonası TAF Atletizm Salonu\'nda yapılacak
BADMİNTON
Badminton Türkiye Şampiyonası Edirne\'de devam edecek