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Spor

18 kulüp, Yıldırım Demirören'e "Hayır" dedi

Demirören, "Yabancı kuralını kaldırırız" demişti

27 Mart 2017 19:50

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Göksel Gümüşdağ, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören’in “Yabancı futbolcu kontenjan sayısını düşürebiliriz” sözlerine yanıt verdi. Spor Arena’ya özel olarak konuşan Gümüşdağ, “18 kulüp de yabancı kararının arkasında. Bu değişecek bir karar değil. Planlamalar buna göre yapıldı” dedi.

Hürriyet’in haberine göre, Gümüşdağ, gün içinde konuyla ilgili resmi bir açıklama yapacaklarını da söyledi.

"Yabancı kuralını kaldırırız"

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören yabancı futbolcu kontenjanı konusunda şunları söylemişti:

”Benim ilk Federasyon başkanlığım döneminde yabancı futbolcu sayısı 11’e kadar serbestti. Daha sonra biz bu sayıyı 8’e düşürdük. Daha sonra kulüplerden yabancı futbolcu sayısının artması yönünde talep aldık. Herkes hemfikir olduğu için biz de hocamızla görüşerek böyle bir karar aldık. Bu karar 4 yıllık bir süreyi kapsıyor ama ben Cumhurbaşkanı’nın söylemine katılıyorum. Daha fazla yerli oyuncu olması lazım. Bundan sonraki Kulüpler Birliği’nde bu konuşulacak. Kulüpler Birliği kabul ederse, yabancı kuralını kaldırırız. Eğer ondan sonra bize gelirlerse bizim kararımız olumlu olur. Bu sistemde yerli oyuncular yurt dışına giderek daha fazla oynama şansı yakalıyorlar. Emre, Enes, Çağlar gibi…”

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