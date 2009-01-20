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Spor

18 kulübe küfür cezası

Ligin ilk 16 haftalık bölümünde kötü tezahürat ve tribün terörü yüzünden 18 kulübe, toplam 2 milyon 121 bin lira ceza kesildi.

20 Ocak 2009 02:00

Ligin ilk 16 haftalık bölümünde kötü tezahürat ve tribün terörü yüzünden 18 kulübe, toplam 2 milyon 121 bin lira ceza kesildi. Bu alandı rekor ise Beşiktaş'a ait.

Küresel krizin uzantıları futbol dünyasını da sarsarken, tribün terörü ve kötü tezahürat yüzünden Süper Lig kulüpleri ligin 16 haftalık bölümünde Futbol Federasyonu’na tam 2 milyon 121 bin lira ceza ödemek zorunda kaldı.

Sezon başında açıklanan ceza miktarlarının kulüpleri zora soktuğunun, ödenemez boyuta yükseldiğinin saptanması üzerine Futbol Federasyonu Yönetimi belirlenen payların düşürülmesi kararını aldı.

Bu indirim sezon başından geçerli olmak üzere uygulamaya konulmasına ve yüzde 50’lik bir avantaj sağlamasına karşın ligde 18 kulüp 16 haftalık dönem içinde toplam 2 milyon 121 bin lira cezaya çarptırıldı.

Süper Lig’de taraftarının çıkardığı olaylar ve kötü tezahürat yüzünden en çok zarar gören kulüp Beşiktaş oldu. Kara Kartallar ilk yarı sonu itibariyle tam 480 bin lira cezaya çarptırıldı.

EN CENTİLMEN HACETTEPE

Tribün anarşisinden zarar görenler listesinde ikinci sıraya Galatasaray oturdu. Sarı kırmızılılar 448 bin 500 lira para ödedi.

Futbol Federasyonu’na 207 bin 500 lira ceza ödeyen Trabzonspor üçüncü sırada yer alırken, 197 bin 500 lira ile Kocaelispor dördüncü, 171 bin lira ile Bursaspor ise beşinci oldu.

Dört büyükler arasında seyirci taşkınlıkları ve ödenen cezalar dikkate alındığında en centilmen kulüp Fenerbahçe oldu. PFDK sarı lacivertlilere 104 bin lira para cezası öngördü.

Ceza alan diğer kulüpler şöyle: Ankaraspor 7 bin 500 lira, Ankaragücü 1 maç saha kapatma ve 84 bin 500 lira, Antalyaspor 1 maç saha kapatma ve 62 bin 500 lira, İstanbul BŞ.Bld 53 bin lira, Denizlispor 61 bin 500 lira, Eskişehirspor 84 bin lira, Gaziantepspor 45 bin lira, Gençlerbirliği 16 bin 500 lira, Hacettepe 5 bin lira, Kayserispor 31 bin 500 lira, Konyaspor 44 bin lira, Sivasspor 25 bin lira.

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