18 ilde güzellik merkezine 'dolandırıcılık' operasyonu: 43 gözaltı

17 ilde güzellik merkezine yönelik düzenlenen 'dolandırıcılık' operasyonunda 43 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, farklı illerde şubesi olan bir güzellik merkezinin müşterileri çeşitli yöntemlerle dolandırdığını belirledi.

Kırşehir merkezli İstanbul, Kocaeli, Bursa, Çanakkale, Afyon, Manisa, Konya, Giresun, Samsun, Gaziantep, Diyarbakır, Uşak ve Denizli ile ismi henüz öğrenilemeyen 4 ilde operasyon başlatıldı. Bu kapsamda güzellik merkezine gelen müşterileri dolandırdıkları belirlenen 43 kişi ev ve iş yerlerinde yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.(DHA)