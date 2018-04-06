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18 ilde 'FETÖ' operasyonu: 38 gözaltı kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'FETÖ'nün hakim savcı aday adaylarına yönelik soruşturmada 38 kişi gözaltına alındı

06 Nisan 2018 13:20

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'FETÖ'nün hakim savcı aday adaylarına yönelik örgüt evleri soruşturmasında, 25’i abi-imamları, 13’ü avukat olmak üzere 38 şüpheli hakkında 18 ilde operasyon talimatı verildi .

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca örgütün erkek hakim-savcı aday adaylarına yönelik açtığı örgüt çalışma evlerinin Ser. Müdür, Genel Müdür, Yönetici, Fakülteci, İzdivaçcı, Bilgi İşlem ve Personel sorumlusu olarak adlandırılan üst yöneticileri, abi imamları olan 25 şüpheli ile örgüt çalışma evlerinde kalan üye olarak adlandırılan 13'ü avukat olmak üzere toplam 38 şüpheliye yönelik İstanbul merkezli 18 ilde operasyon talimatı verildi.

İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 38 şüphelinin gözaltına alınması için çalışma başlattığı öğrenildi.

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