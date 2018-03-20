18 ilde FETÖ operasyonu: 37'si muvazzaf 85 askere gözaltı kararı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Müdürlüğü'nce (KOM) Kayseri merkezli 18 ilde, 37'si muvazzaf 85 askeri personele yönelik 'FETÖ/PDY' operasyonu başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Müdürlüğü'nce (KOM) Kayseri merkezli 18 ilde, 85 askeri personele yönelik 'FETÖ/PDY' operasyonu başlatıldı. Şüpheliler arasında meslekten ihraç edilen subay, astsubay, muvazzaf subay ve astsubaylar ile askeri öğrencilerin de yer aldığı öğrenildi. Şüphelilerden 37'si hakkında daha önce de 'FETÖ' soruşturması yapılmıştı.